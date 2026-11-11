Мокрый снег вернётся в Москву: когда начнутся осадки и останется ли снежный покров Оглавление Снег в Москве сегодня ночью — главное Во сколько сегодня ночью начнётся снег в Москве Какая температура будет в Москве ночью Какая погода будет утром 12 ноября Что будет днём 12 ноября Будет ли снег лежать утром 12 ноября Будет ли сильный снегопад Возможна ли гололедица Нужно ли автомобилистам менять планы Это первый снег в Москве в ноябре 2026 года Почему снег снова быстро растает Что будет с погодой 13 ноября Когда в Москве выпадет устойчивый снег Прогноз на ночь 11–12 ноября — коротко FAQ Мокрый снег ожидается в Москве сегодня ночью, с 11 на 12 ноября. Когда начнутся осадки, какая будет температура, будет ли гололедица и останется ли снег утром. Мокрый снег вернётся в Москву 12 ноября 2026 года: синоптики рассказали, когда начнутся осадки и останется ли снег на земле. Обложка © Life.ru

Мокрый снег ожидается в Москве уже сегодня ночью, с 11 на 12 ноября. По свежему прогнозу Гидрометцентра России, ночью температура в столице опустится до −1…+1 °C, пройдут небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Днём 12 ноября сохранится облачная погода с дождём и мокрым снегом, а температура останется плюсовой.

Сильного снегопада официальные метеорологи не прогнозируют. Главный снежный эпизод ожидается именно ночью и ранним утром. Устойчивого снежного покрова в Москве пока не ждут: при дневном плюсе выпавший мокрый снег будет быстро таять.

Снег в Москве сегодня ночью — главное

Мокрый снег ожидается в ночь с 11 на 12 ноября.

Ночью в Москве будет около −1…+1 °C.

Осадки будут небольшими, преимущественно в виде мокрого снега.

Официальный ночной прогноз охватывает период с 21:00 до 09:00.

Точного часа начала снегопада синоптики не называют.

Днём 12 ноября мокрый снег будет перемежаться с дождём.

Температура днём останется положительной.

Сильного снегопада не ожидается.

Устойчивый снежный покров в Москве пока не прогнозируется.

На отдельных участках дорог ночью и утром возможны скользкие участки из-за температуры около нуля.

В ночь на 12 ноября в Москве ожидается мокрый снег с дождём. Из-за положительной температуры устойчивый снежный покров пока маловероятен. Фото © Life.ru

Во сколько сегодня ночью начнётся снег в Москве

Точного часа начала мокрого снега официальный прогноз пока не называет.

Экспериментальный прогноз Гидрометцентра по округам Москвы указывает ночной период с 21:00 11 ноября до 09:00 12 ноября. Именно в этот интервал ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега.

Поэтому писать, что снег точно начнётся, например, в 22:00, полночь или 03:00, сейчас нельзя.

Корректная формулировка: мокрый снег ожидается вечером и ночью с 11 на 12 ноября, а наиболее заметные смешанные осадки возможны в ночные и ранние утренние часы.

Какая температура будет в Москве ночью

Свежий официальный прогноз Гидрометцентра на ночь 12 ноября: Москва — −1…+1 °C; Московская область — −2…+3 °C; ветер — юго-восточный, около 2–7 м/с; осадки — небольшие, преимущественно мокрый снег.

Какая погода будет утром 12 ноября

Утром сохранится облачная погода и вероятность смешанных осадков.

Температура будет находиться около нулевой отметки, поэтому возможны мокрый снег, снег с дождём, быстрое таяние выпавшего снега и локально скользкие тротуары и дорожные поверхности.

При этом полноценного зимнего снегопада прогноз не обещает.

Что будет днём 12 ноября

Днём температура станет положительной.

Последние официальные прогнозы немного различаются в деталях: Гидрометцентр даёт Москве +1…+3 °C, Центральное УГМС — около +2…+4 °C.

Оба источника сходятся в главном: днём ожидаются небольшие смешанные осадки — дождь и мокрый снег. Поэтому наиболее заметный снежный эпизод приходится именно на ночь.

Будет ли снег лежать утром 12 ноября

Устойчивого снежного покрова в Москве пока не прогнозируется.

Причины: температура ночью будет колебаться около нуля; земля после предыдущих тёплых дней остаётся относительно тёплой; днём температура снова уйдёт в плюс; снег будет смешиваться с дождём.

На газонах, автомобилях, крышах и менее прогреваемых поверхностях мокрый снег может временно задерживаться. Но ждать устойчивых сугробов в Москве утром 12 ноября оснований пока нет.

Снег в Москве в ноябре 2026 года может быстро таять: синоптики объяснили, когда в столице появится устойчивый снежный покров. Фото © Life.ru

Будет ли сильный снегопад

Нет. Гидрометцентр использует формулировку «небольшие осадки, преимущественно мокрый снег».

Следовательно, формулировки вроде «мощный снегопад», «снежный удар» или «снежный коллапс» текущему официальному прогнозу не соответствуют.

Возможна ли гололедица

Риск локально скользких участков существует.

Температура ночью опустится до −1…+1 °C, а по Московской области местами до −2 °C. На мостах, эстакадах, тротуарах и менее прогреваемых участках вода и мокрый снег могут подмерзать.

Однако отдельного официального предупреждения о масштабной гололедице для всей Москвы в текущем прогнозе нет.

Нужно ли автомобилистам менять планы

Если автомобиль всё ещё на летних шинах, ночное похолодание становится дополнительным фактором риска.

Даже без сильного снегопада сочетание температуры около нуля, мокрого снега и влажного асфальта может заметно ухудшить сцепление на отдельных участках.

Особенно осторожно стоит ехать ночью, рано утром, по мостам и эстакадам, за пределами центра Москвы и по дорогам Московской области, где температура может быть ниже столичной.

Это первый снег в Москве в ноябре 2026 года

Нет. Первый заметный мокрый снег сезона уже прошёл в Москве 3 ноября. Поэтому нынешний эпизод правильнее называть возвращением мокрого снега, а не первым снегом.

Мокрый снег в Москве 12 ноября 2026 года — прогноз погоды и снегопада. Фото © Life.ru

Почему снег снова быстро растает

Температура останется пограничной для устойчивого снежного покрова. Ночью она приблизится к нулю, поэтому часть осадков перейдёт в снег.

Но уже днём воздух прогреется выше нуля, а осадки будут выпадать также в виде дождя. Поэтому выпавший ночью мокрый снег в большинстве районов Москвы должен быстро таять.

Что будет с погодой 13 ноября

После ночного снега резкого зимнего похолодания не ожидается.

Гидрометцентр прогнозирует на 13 ноября: ночью около 0…+2 °C, преимущественно без осадков ночью; днём около +4…+6 °C; дождь в дневные часы.

То есть эпизод 12 ноября не станет началом устойчивой зимней погоды.

Когда в Москве выпадет устойчивый снег

Однозначной даты пока нет.

Предстоящий снег будет кратковременным. При плюсовой температуре во второй половине недели устойчивый покров не сформируется. Прогноз дальнейших снежных эпизодов стоит уточнять ближе к конкретным датам.

Прогноз на ночь 11–12 ноября — коротко

Инфографика © Life.ru

FAQ

Будет ли снег в Москве сегодня ночью?

Да. В ночь с 11 на 12 ноября в Москве прогнозируются небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега.

Во сколько сегодня начнётся снег?

Точный час официальный прогноз не называет. Ночной прогнозный период — с 21:00 до 09:00.

Какая температура будет ночью?

В Москве ожидается от −1 до +1 °C. В Московской области — от −2 до +3 °C.

Будет ли снег утром 12 ноября?

Вероятность мокрого снега и смешанных осадков сохранится в ночные и ранние утренние часы.

Останется ли снег на земле?

Местами мокрый снег может ненадолго задержаться, но устойчивого снежного покрова в Москве не ожидается.

Будет ли сильный снегопад?

Нет. Официальный прогноз говорит о небольших осадках.

Будет ли снег днём 12 ноября?

Да, возможен мокрый снег, но он будет смешиваться с дождём. Температура останется выше нуля.

Это первый снег сезона?

Нет. Первый мокрый снег сезона уже наблюдался 3 ноября.

Когда в Москве выпадет постоянный снег?

Точной даты пока нет. Нынешний эпизод устойчивого снежного покрова не сформирует.

Авторы Александра Новоселова