Мощный взрыв без воздушной тревоги: На западе Украины произошло ЧП
«Страна.ua»: В Ивано-Франковской области прогремел мощный взрыв
Обложка © Life.ru
Мощный взрыв прогремел в Ивано-Франковской области на западе Украины. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
По информации издания, воздушная тревога в регионе не объявлялась. Причины взрыва пока неизвестны. Сведения о возможных разрушениях и пострадавших не приводятся.
Последние новости о происходящем на Украине — в разделе «Специальная военная операция» на Life.ru.