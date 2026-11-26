Мощный взрыв прогремел в Ивано-Франковской области на западе Украины. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

По информации издания, воздушная тревога в регионе не объявлялась. Причины взрыва пока неизвестны. Сведения о возможных разрушениях и пострадавших не приводятся.