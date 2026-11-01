Звонки с предложениями подтвердить заказ или согласовать доставку стали наиболее распространённой схемой мошенничества в Москве. С подобными попытками обмана столкнулись 28% участников исследования, сообщает РИА «Новости».

Под видом решения обычных вопросов с посылками злоумышленники пытаются получить конфиденциальную информацию. В одних случаях они ссылаются на необходимость перенести время вручения или уточнить адрес, в других — предлагают вернуть деньги за отменённую покупку. Для этого собеседнику отправляют ссылку на ресурс, имитирующий сайт службы доставки или продавца. Введённые на такой странице данные могут попасть к мошенникам.

Не менее распространены попытки завладеть доверием граждан через имена организаций, которым принято доверять. Звонки и сообщения от якобы банковских работников, полицейских и представителей государственных ведомств получали 24% респондентов. Ещё 21% сталкивались с фальшивыми сайтами банков, платёжных сервисов и госструктур.

В интернете злоумышленники также маскируют обман под обычные сделки: 16% участников опроса сообщили о мошенничестве при покупке товаров. Ещё 11% обнаруживали подозрительные ссылки и QR-коды в домовых чатах, на подъездных дверях и в почтовых ящиках. Быстрее всего распознавать подобные попытки обмана удавалось молодым москвичам. Респондентам от 18 до 25 лет в среднем хватало полутора минут, чтобы заподозрить мошенничество после получения сообщения или начала разговора.