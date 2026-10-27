Мошенники или жертва? Сыну писателя Личутина вынесли приговор за хищение миллионов

Сына писателя Владимира Личутина Алексея признали виновным в хищении четырёх миллионов рублей и освободили прямо в зале суда. Как сообщает E1.RU, мужчину приговорили к двум годам принудительных работ.

Отбывать наказание он будет по месту жительства в Московской области. До вынесения приговора Личутин-младший около восьми месяцев провёл в СИЗО-1 Екатеринбурга, куда попал в начале 2026 года. По версии следствия, он помогал телефонным мошенникам похищать чужие деньги.

Однако защита настаивает, что Алексей сам оказался жертвой аферистов. Адвокаты утверждают, что неизвестные запугали его угрозами расправы над отцом и вынудили выполнять свои поручения. Таким образом, по версии защитников, мужчина действовал под давлением злоумышленников.

Владимир Личутин известен как писатель и публицист, представитель направления «деревенской прозы». В 1974 году его приняли в Союз писателей СССР. Среди полученных им наград — «Большая литературная премия России», «Ясная Поляна», Бунинская премия, премия Правительства РФ и «Золотой Дельвиг».

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