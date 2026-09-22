Московская неделя моды 2026: показы, дизайнеры, программа и главные тренды

С 26 сентября по 1 октября 2026 года в столице пройдёт седьмая Московская неделя моды. Основной площадкой снова станет Центральный выставочный зал «Манеж». В программе — показы российских и зарубежных дизайнеров, маркет локальных брендов, профессиональный шоурум, открытый лекторий и фестиваль коротких фэшн-фильмов World Fashion Shorts. Параллельно, с 28 по 30 сентября, Москва примет международный BRICS+ Fashion Summit.

Интерес к осеннему сезону оказался высоким ещё до открытия: организаторы получили 1047 заявок из 63 регионов России, причём 494 из них отправили дизайнеры, которые прежде не участвовали в проекте. Среди городов-лидеров по числу заявок — Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород и Красноярск.

Когда и где пройдёт Московская неделя моды в 2026 году

Московская неделя моды начнётся в субботу, 26 сентября, и завершится в четверг, 1 октября. Главной площадкой станет ЦВЗ «Манеж» по адресу Манежная площадь, дом 1. Именно здесь сосредоточится основная программа проекта.

При этом Неделя моды не ограничится одним зданием. События параллельной программы пройдут и на других площадках столицы. Например, BRICS+ Fashion Summit с 28 по 30 сентября примет Московский концертный зал «Зарядье».

Программа Московской недели моды 2026

Главное событие — серия показов новых коллекций. На подиумах выступят как российские бренды, так и зарубежные участники. По последним официальным данным, в Москву приедут представители более чем десяти стран, в том числе Казахстана, Китая и Турции. Около 15 иностранных брендов должны представить собственные коллекции.

Кроме подиума в Манеже будет работать маркет локальных брендов: там можно будет не только посмотреть одежду, обувь и аксессуары российских дизайнеров, но и купить их. Профессиональный шоурум рассчитан прежде всего на взаимодействие дизайнеров и байеров. В открытом лектории запланированы паблик-токи, дискуссии и встречи с представителями модной индустрии.

Полное расписание показов по дням и часам на 18 сентября организаторы ещё не опубликовали. Как только оно появится, этот материал нужно обновить: добавить таблицу по датам с брендом, временем, площадкой и условиями входа.

Показы Московской недели моды объединяют российских и зарубежных дизайнеров. На участие в осеннем сезоне 2026 года поступило 1047 заявок из 63 регионов России. Фото © Telegram / mosfweek

Какие дизайнеры примут участие в Московской неделе моды

Финальный осенний состав организаторы пока не раскрыли полностью, поэтому перечислять бренды из предыдущего мартовского сезона как участников сентября было бы ошибкой.

Известно, что на конкурсный отбор пришло 1047 заявок, почти половина — от новых для Московской недели моды участников. Всего заявились представители 63 российских регионов, а впервые в отборе участвовали дизайнеры из Алушты, Великого Устюга, Искитима и Абакана. Итоговый состав выбирает экспертный совет, куда входят стилисты, байеры, представители профильных медиа и ретейла.

Отдельная интрига сезона — дебютанты. Для дизайнеров, которые впервые выйдут на подиум Московской недели моды, учреждена премия в размере 1 млн рублей на развитие бренда.

Как попасть на Московскую неделю моды и нужны ли билеты

У разных частей программы разные правила доступа, поэтому говорить, что вся Неделя моды бесплатная, некорректно.

Официальный сайт указывает, что лекторий и World Fashion Shorts можно посетить бесплатно после предварительной регистрации. Для СМИ, блогеров, фотографов, видеографов, байеров и стилистов предусмотрена отдельная аккредитация. Правила посещения конкретных осенних показов организаторы должны опубликовать вместе с расписанием.

Тем, кто хочет попасть именно на дефиле определённого российского или иностранного бренда, стоит дождаться появления карточки показа и условий входа. Правила предыдущего сезона автоматически переносить на сентябрь нельзя.

На Московской неделе моды дизайнеры представляют новые коллекции одежды и экспериментальные образы — от повседневных вещей до сложных подиумных конструкций. Фото © moscowfashion

World Fashion Shorts: мода вместо обычного кино

27 сентября состоится World Fashion Shorts — международный фестиваль-инсталляция короткометражных фильмов о моде. В отличие от обычного кинопоказа, ролики объединяют моду, кино и видеоарт и могут одновременно транслироваться на нескольких экранах.

В программу отбирают короткие работы, посвящённые моде, человеку, городской среде и культурному разнообразию. Организаторы отдельно подчёркивают, что это не записи дефиле и не прямая реклама брендов. Допускаются в том числе фильмы, созданные с применением искусственного интеллекта.

BRICS+ Fashion Summit 2026: что пройдёт параллельно Неделе моды

С 28 по 30 сентября в концертном зале «Зарядье» состоится четвёртый BRICS+ Fashion Summit. В программе заявлены дискуссии об искусственном интеллекте в творчестве, инвестициях в креативные индустрии, технологичных материалах, культурном наследии, развитии локальных брендов и изменении покупательского поведения.

В рамках саммита участники обсудят, кто сегодня определяет моду, как развивается инфраструктура поддержки локальных брендов, какую роль играют традиционные ремёсла и какие мегатренды будут влиять на отрасль дальше.

BRICS+ Fashion Summit пройдёт в Москве с 28 по 30 сентября 2026 года. Эксперты обсудят искусственный интеллект, локальные бренды, новые материалы и будущее модной индустрии. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Что будем носить осенью и зимой 2026/27

К Московской неделе моды глобальный сезон осень-зима 2026/27 уже успел сформировать несколько заметных направлений. После нескольких лет подчёркнутого минимализма подиумы снова становятся выразительнее: дизайнеры работают с объёмом, насыщенным цветом, сложными фактурами и заметными аксессуарами.

Один из главных приёмов — акцентные плечи и более жёсткий силуэт. Возвращаются юбочные костюмы, жакеты и пальто, которые строят фигуру, а не просто свободно её облегают. Одновременно остаётся место мягким драпировкам и расслабленной верхней одежде.

В цветах заметны насыщенный синий, ультрамарин и глубокие фиолетовые оттенки. Ещё одна линия — цветочные принты, но уже не лёгкие весенние бутоны, а крупные и драматичные цветы.

Вернулась юбка около колена и миди, а вместе с ней — более собранная женственность. Строгий образ при этом легко ломается заметной деталью: массивной брошью, несколькими ремнями, крупной сумкой или обувью с анималистичным рисунком.

Среди вещей, которые проще всего перенести с подиума в обычный гардероб, — жакет с выраженной линией плеч, длинное пальто, юбка-миди, вещь насыщенного синего или фиолетового цвета и большая мягкая сумка. Полностью менять гардероб под новый сезон не требуется: актуальность часто создаётся одной сильной вещью или новым сочетанием уже знакомых предметов.

Когда опубликуют расписание Московской недели моды 2026

На 18 сентября подробного календаря с названиями брендов, залами и временем каждого показа на официальном сайте нет. Организаторы уже подтвердили даты и основные форматы программы, поэтому расписание ожидается ближе к открытию.

После публикации программы в этот же URL стоит добавить таблицу «26 сентября / 27 сентября / 28 сентября / 29 сентября / 30 сентября / 1 октября» с брендом, временем, площадкой и условиями входа. Это позволит странице расширить семантику по запросам о конкретных днях и показах.

Где проходит Московская неделя моды 2026

Основная площадка — Центральный выставочный зал «Манеж», Манежная площадь, 1. Он находится рядом с Кремлём, Александровским садом и станциями метро «Охотный Ряд», «Библиотека имени Ленина», «Александровский сад» и «Боровицкая».