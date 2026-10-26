Москвич получил почти 100 штрафов за нацистскую символику

Москвич получил 94 штрафа на общую сумму 94 тысячи рублей за публикации с нацистской символикой, которые размещал в социальных сетях около 15 лет назад. Большинство изображений мужчина выложил ещё в 2011–2012 годах, однако они стали основанием для административных дел. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На странице горожанина правоохранители обнаружили десятки изображений с запрещённой символикой. Среди них оказались 71 свастика, 12 гербов Третьего рейха, десять рун «Зиг», пять изображений символики СС, две руны «Альгиз» и одно «Чёрное солнце».

Документирование публикаций заняло у сотрудника центра по противодействию экстремизму восемь часов и пять минут. В большинстве случаев новые нарушения фиксировались с интервалом примерно в пять минут. Всего в сообщении перечислен 101 символ, однако некоторые изображения могли содержать сразу несколько запрещённых знаков.

Материалы поступили в Тушинский районный суд Москвы. Мужчина признал вину. По информации источника, суд назначил ему 94 административных штрафа по тысяче рублей каждый.

Таким образом, публикации начала 2010-х годов обошлись жителю столицы в 94 тысячи рублей. Ответственность предусмотрена частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ, которая устанавливает наказание за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики и символики.

О похожем случае сообщила газета «Московский комсомолец». По данным издания, правоохранители выявили 96 эпизодов размещения нацистской символики на странице мужчины, также относящихся к 2011–2012 годам.

Ранее Life.ru рассказывал о москвиче, которому за один день назначили 13 штрафов за нацистскую символику в соцсетях. Мужчина размещал запрещённые изображения на открытой странице во «ВКонтакте». В суде он признал вину и объяснил, что публикации были сделаны давно, а впоследствии удалены. Несмотря на это, по каждому из 13 административных протоколов ему назначили штраф в тысячу рублей. Общая сумма взысканий составила 13 тысяч рублей.