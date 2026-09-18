Москвичи стали чаще доверять питомцев ситтерам и зоогостиницам По итогам первого полугодия 2026 года в Москве спрос на передержку питомцев и зоогостиницы увеличился в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Аналитики МегаФона зафиксировали рост интереса к сайтам, предлагающим услуги по присмотру за кошками, собаками и другими домашними животными. Так, россияне в 2,7 раза чаще стали изучать предложения зоогостиниц, а услуги частной передержки – на 47%. Чаще всего за такими услугами обращаются хозяева собак.

Мужчины (52%) активнее женщин занимаются поиском ситтеров. Чаще всего поиск передержки москвичи начинают в пятницу.

Пиковый спрос на услуги ухода за питомцами традиционно фиксируется в преддверии отпусков и длительных праздников. Июнь и июль стали месяцами максимального интереса к услуге. Рост трафика на специализированных ресурсах отмечается и осенью, когда пользователи ищут варианты отдыха на зимних каникулах.

Авторы Валерия Мишина