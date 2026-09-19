Мозг сам ищет совпадения: Психолог раскрыла секрет «точных» гороскопов

Гороскопы кажутся убедительными из-за психологических механизмов — эффекта Барнума и подтверждающего смещения, при этом научных подтверждений связи между положением планет и событиями в жизни нет. Об этом «Газете.Ru» рассказала клинический психолог Соня Старцева.

По её словам, мозг постоянно ищет закономерности и связи, из-за чего случайные совпадения воспринимаются как доказательство точности прогноза. Эффект Барнума — это когда человек принимает общее описание личности за точный портрет себя: фразы вроде «вы чувствительный человек» или «иногда скрываете эмоции» подходят многим, но воспринимаются как личные.

Подтверждающее смещение заставляет лучше замечать совпадения с ожиданиями и хуже запоминать промахи. Если гороскоп обещал важную встречу, а вечером произошёл интересный разговор, совпадение закрепляется в памяти, а десятки несбывшихся прогнозов эмоционального веса не получают.

«Субъективное ощущение точности может быть вполне искренним. Но это ещё не означает, что обнаружена причинно-следственная связь между положением планет и событиями в жизни человека», — пояснила Старцева.

Особенно привлекательными гороскопы становятся в периоды неопределённости — они создают ощущение структуры и опоры. Однако, если прогноз становится главным ориентиром, ответственность за выбор переносится на внешнюю систему, а собственные критерии отходят на второй план.

«Если с помощью прогноза человек избегает решения, тревога снижается, но он получает меньше опыта самостоятельного выбора», — подчеркнула психолог.

Связывать веру в гороскопы с тревожным расстройством напрямую нельзя, но при высокой неопределённости желание получить прогноз усиливается. Если астрология становится единственной опорой, стоит обратить внимание на другие источники поддержки. Гороскоп может оставаться частью досуга, если воспринимать его как развлечение, а важные решения принимать с опорой на реальные обстоятельства.

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