Мозг застревает в ужасе: Кошмары при ПТСР могут довести до бессонницы и серьёзных заболеваний

Ночные кошмары при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) могут заставлять человека вновь переживать опасные события даже спустя годы после травмы. В отличие от обычных тревожных сновидений, они нередко повторяются с одинаковым сюжетом, вызывают сильную физическую реакцию и мешают полноценному отдыху. Об этом Life.ru рассказал военный и кризисный психолог, гипнолог Виталий Балашов.

По словам эксперта, ПТСР — это отложенная реакция психики на событие исключительной интенсивности, которое выходит за пределы обычного жизненного опыта и сопровождается угрозой жизни или тяжёлым насилием. Как правило, оно возникает при стечении трёх обстоятельств: неожиданно, драматично, изолированно.

Симптомы могут появиться спустя месяцы и даже годы. Всё, что происходит в первые время после травмы — это острое стрессовое расстройство (ОСР). Именно поэтому ПТСР называют отсроченным расстройством.

«Важный момент: травма — это не то, что человек «не может забыть». Это то, в чём его мозг «застревает», как будто угроза жизни всё ещё сохраняется», — добавил специалист.

Чем кошмар при ПТСР отличается от обычного тревожного сна? Тем, что обычный тревожный сон — это реакция психики на текущий стресс: напряжённая обстановка на работе, в школе или в ВУЗе, в семье. Сюжет меняется, а после пробуждения человек быстро возвращается в реальность и успокаивается. Кошмары при ПТСР устроены иначе. Это повторное переживание угрозы жизни. Мозг проигрывает один и тот же сценарий с высокой точностью, такие сны иногда ещё называют флешбэк-сном. После него учащается пульс, поднимается давление и уровень кортизола, тело реагирует так же, как при реальной опасности, оно не понимает, что угрозы больше нет. Виталий Балашов Военный и кризисный психолог, гипнолог

В обычном кошмаре психика может «переиграть» сюжет, дать выход. При ПТСР сон чаще всего обрывается на пике напряжения либо из раза в раз приводит к одному и тому же финалу — утрате или гибели. После пробуждения нет облегчения: человек не может успокоиться, боится снова уснуть. Так формируется хроническая бессонница, а она истощает психику, вследствие чего возникают серьёзные заболевания.

«На войне психика переходит в режим выживания: всё остальное становится не важным, отдел мозга, отвечающий за безопасность, работает на максимуме. После возвращения в мирную жизнь этот режим не выключается, мозг продолжает искать угрозу даже в собственном доме», — отмечает собеседник Life.ru.

Ночью, во сне, контроль ослабевает, и травматический материал прорывается наружу в виде повторяющегося сна. Это попытка психики завершить незавершённое. Но завершения не происходит, потому что тело остаётся в состоянии боевой готовности.

Необходимо признать проблему. Чем сильнее сопротивление и желание «не думать» и «заставить себя спать», тем сильнее возвращается сон. Сон — не враг, с которым нужно бороться, а сигнал о том, что психика стремится к своему исцелению.

Простые техники — «5-4-3-2-1» (пять предметов, четыре звука, три ощущения, два запаха, один вкус) и умывание холодной водой или заземление через ноги помогают снизить физиологическую реакцию тревоги. Записывайте повторяющиеся сны — это помогает бессознательному перерабатывать их и снижает их власть.

Не оставайтесь в одиночестве в острой фазе. Иногда простое присутствие близкого человека даёт опору и снижает уровень тревоги. Помните: алкоголь и другие вещества — не помощники. Они приносят временное облегчение, но со временем усугубляют проблему.

Нужно искать профессиональную помощь у специалиста, если бессонница длится более месяца, появляются суицидальные мысли или действия, ведущие к нанесению вреда себе. Застревание в себе ведёт к потере связи с настоящим. Человек, переживший угрозу смерти и живущий с ПТСР, не слабак. Всё, что с ним происходит, — нормальная реакция на ненормальные обстоятельства прошлого.

«Ему не нужна жалость, не нужны советы «просто не думать» или «забыть обо всём». Ему нужно спокойное присутствие рядом, кто-то, кто сядет рядом, не задавая вопросов, и просто скажет: «Ты дома. Я рядом», — заключил психолог.

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