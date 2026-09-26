Можно ли передать турецкие С-400 другой стране? Лавров напомнил об условии контракта

Турция не обращалась к России за разрешением вывезти поставленные ей комплексы С-400 за пределы страны. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 26 сентября на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

«Не было такого к нам обращения», — ответил министр на вопрос о возможном перемещении систем.

Лавров пояснил, что контракт содержит обязательства по сертификату конечного пользователя. По его словам, Анкара не может передать или переместить комплексы за границу без официального согласия Москвы.

В июле турецкая газета Hürriyet сообщила, что обсуждается возможность передачи С-400 одной из стран Персидского залива. Издание связало этот вариант с попытками Анкары вернуться в американскую программу истребителей F-35. Сообщение газеты не означало, что решение о передаче уже принято.

Турция заключила контракт на покупку российских систем в 2017 году и получила первые комплексы в 2019-м. После этого США исключили её из программы F-35. Вопрос о возвращении Анкары к закупке этих самолётов вновь обсуждался в 2026 году, а судьба С-400 оставалась частью переговоров.