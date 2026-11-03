«Мы справляемся»: Европейская страна объявила о газовой независимости от России
В Минэнерго Румынии заявили о независимости страны от российского газа
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Румыния больше не нуждается в поставках российского газа и способна обеспечить себя топливом за счёт ресурсов региона. Об этом заявил госсекретарь Министерства энергетики страны Мариус Поша на международной энергетической конференции ADIPEC в Абу-Даби.
По словам чиновника, нынешних источников газоснабжения Бухаресту достаточно. При этом румынские власти намерены продолжать подготовку к полному отказу от использования российского топлива, несмотря на неопределённость на мировом энергетическом рынке.
«Мы больше не зависим от российского газа — справляемся и без него», — похвастался Поша на пресс-конференции.
Впрочем, окончательно исключать возможность возобновления закупок чиновник не стал. Он признал, что дальнейшее развитие событий зависит в том числе от международных санкций. Если действующие ограничения изменятся и покупка российского газа вновь станет допустимой, ситуация может быть пересмотрена.
Румыния обеспечивает значительную часть потребностей в природном газе собственной добычей. Ещё в январе 2025 года власти страны заявляли, что прекращение транзита российского топлива через Украину не повлияло на её энергоснабжение. Тогда в Минэнерго уточнили, что у Бухареста нет прямых контрактов с «Газпромом».
Тем временем Евросоюз продолжает поэтапный отказ от российских энергоносителей. С января 2027 года должны прекратиться поставки российского СПГ по долгосрочным контрактам, а осенью того же года ограничения распространятся на оставшийся трубопроводный газ. В ФРГ возмутились решением ЕС. Депутат бундестага Маркус Фронмайер раскритиковал энергетическую политику Брюсселя, предупредив о высоких ценах для потребителей.