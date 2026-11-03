Румыния больше не нуждается в поставках российского газа и способна обеспечить себя топливом за счёт ресурсов региона. Об этом заявил госсекретарь Министерства энергетики страны Мариус Поша на международной энергетической конференции ADIPEC в Абу-Даби.

По словам чиновника, нынешних источников газоснабжения Бухаресту достаточно. При этом румынские власти намерены продолжать подготовку к полному отказу от использования российского топлива, несмотря на неопределённость на мировом энергетическом рынке.

«Мы больше не зависим от российского газа — справляемся и без него», — похвастался Поша на пресс-конференции.

Впрочем, окончательно исключать возможность возобновления закупок чиновник не стал. Он признал, что дальнейшее развитие событий зависит в том числе от международных санкций. Если действующие ограничения изменятся и покупка российского газа вновь станет допустимой, ситуация может быть пересмотрена.

Румыния обеспечивает значительную часть потребностей в природном газе собственной добычей. Ещё в январе 2025 года власти страны заявляли, что прекращение транзита российского топлива через Украину не повлияло на её энергоснабжение. Тогда в Минэнерго уточнили, что у Бухареста нет прямых контрактов с «Газпромом».