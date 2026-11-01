Человек в костюме крылатого гусара присоединился к протестующим у Конституционного трибунала в Варшаве. Его появление отметил журналист Яцек Карновский в репортаже wPolsce24.

На акциях протеста против польского премьера Туска был замечен человек в костюме «крылатого гусара». Видео © Х /senore_amore

Участник выбрал образ воина польской конницы времён Речи Посполитой. Имя мужчины и причины выбора костюма в сообщении не раскрываются.

Акция проходит на фоне противостояния вокруг руководства Конституционного трибунала. Протестующие выступают против действий, которые связывают с правительством Дональда Туска.

Новое обострение началось 30 октября после объявления о временном отстранении председателя Богдана Свенчковского и его заместителя. Правомерность этих решений стала предметом спора между политическими лагерями.

Сам премьер отверг требования оппонентов. В обращении Туск заявил, что власти намерены восстановить работу независимого трибунала, и обвинил противников в попытках помешать судьям выполнять обязанности.

Конфликт вокруг суда вынудил президента Польши Кароля Навроцкого прервать зарубежную поездку и вернуться в Варшаву. Как сообщал Life.ru 31 октября, глава государства поставил под сомнение правомерность смены руководства трибунала и созвал консультации с парламентскими силами. Судья Анна Корвин-Петровская, объявившая себя исполняющей обязанности председателя, назначила собрание судей на 3 ноября для обсуждения бюджета учреждения.