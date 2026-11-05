На страже производства: чем занимаются электромонтёры в нефтяной отрасли Электромонтёры стали героями новой серии видеопроекта «Действующие лица». От их работы зависит бесперебойная работа всего производства. Обложка © пресс-служба «Газпром-нефти»

Онлайн-журнал «Энергия+» и медиалаборатория «Гигарама» выпустили новую серию видеопроекта «Действующие лица» о работе в нефтяной отрасли. Ее героями стали электромонтёры. Эти сотрудники ремонтируют оборудование, проводят испытания инфраструктуры, следят за состоянием воздушных линий электропередачи и энергоустановок.

Съёмки прошли на месторождениях в Оренбургской области и Ноябрьске, а также на Московском нефтеперерабатывающем заводе. Профессия раскрывается не через слова, а через то, что человек делает руками, как двигается, на чём сосредоточен в течение смены.

Тизер предоставлен медиалабораторией «Гигарама»

- Надеюсь, что наш фильм поможет молодым людям определиться с выбором профессии. Энергетика – очень перспективное направление. Здесь внедряются самые современные технологии, но, одновременно, очень важным и ценным остается труд человека. Это даёт уверенность в своем выборе и гарантирует постоянное профессиональное развитие каждому сотруднику, — отметил один из героев фильма Данила Лапшин.

Следующие ролики «Действующих лиц» будут появляться на сайте онлайн-журнала постепенно и расскажут о работе лаборантов, ИТ-специалистов и операторов АЗС.

Авторы Валерия Мишина