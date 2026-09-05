На Таймс-сквер появился баннер с призывом отстранить Инфантино

На Таймс-сквер в Нью-Йорке появился баннер с призывом отстранить президента ФИФА Джанни Инфантино от должности. Об этом сообщает Daily Mail.

На экране поочерёдно демонстрировались надписи «Футбольные конфедерации, отстраните Инфантино» и «ФИФА заслуживает лидера, а не дилера», а также хэштег #InfantinoOut.

Организаторы акции заявили, что выступают от имени болельщиков. Главу организации обвиняют в обмане, шантаже и угрозах при продвижении проекта FIFA Forward Enterprise. Участники кампании также призывают болельщиков протестовать на матчах и бойкотировать турниры ФИФА.

Напомним, следующие выборы главы ФИФА намечены на март 2027 года и пройдут в Марокко. Джанни Инфантино руководит организацией с 2016-го и дважды переизбирался без альтернативных кандидатов. Противостояние между УЕФА и функционером обострилось летом: европейские чиновники допускают уголовное преследование из-за его инициативы передать часть коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам.