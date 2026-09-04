На ВЭФ представили климатический проект снижения углеродного следа морского транспорта Снизить выброс неполезных газов планируется при помощи экологического топлива для судов из переработанного фритюрного масла и животных жиров. Рецептуру разработали инженеры и специалисты Центра промышленных инноваций «Газпром нефти». Обложка © Газпром нефть

Выпуск биотоплива позволит выработать более 1 млн углеродных единиц и реализовать их на отраслевом рынке.

В основе технологии ученых компании – производство топливных компонентов из возобновляемого органического сырья: отработанного фритюрного масла и животных жиров.

Компания начала промышленное производство биотоплива в 2023 году и заправляет суда в крупных российских портах на Балтике и Северном морском пути. Его применение позволяет значительно сократить выработку CO2 морским транспортом по сравнению традиционным судовым топливом.

- Наша компания зарегистрировала в национальном Реестре углеродных единиц топливный климатический проект. В рамках этого проекта компания производит экологичное биотопливо из переработанного фритюрного масла и использует его на морском транспорте. Выпуск биотоплива позволит нам произвести более 1 млн углеродных единиц и реализовать их на профильном рынке, - рассказал глава компании Газпром нефть» Александр Дюков на Восточном экономическом форуме.

Авторы Валерия Мишина