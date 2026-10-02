В приют на Ямале привезли 13 котов, плотно утрамбованных в мешки. Об этом URA.ru рассказала председатель организации «Доброе сердце» Олеся Торикова.

На Ямале в приют привезли 13 котов, утрамбованных в мешки. Видео © VK / МОО ОЗЖ «Доброе сердце» Губкинский

По её словам, в таком состоянии животные провели не менее четырёх часов. Они были мокрыми, некоторые испачканы. Мешки пришлось разрывать руками — кошки лежали настолько тесно, что ножницы упирались в их тела.

После пережитого животные были в сильнейшем стрессе: прятались, притворялись мёртвыми, боялись прикосновений. При этом все оказались упитанными и приученными к лотку, поэтому волонтёры считают, что раньше они жили в помещениях.

Торикова отметила, что за 12 лет работы организации с таким здесь столкнулись впервые. Волонтёр открыла сбор на помощь животным и обратилась в полицию.

Ранее Life.ru рассказывал о случаях жестокого обращения с животными и о работе приютов. В Перми возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными в частном приюте после сообщений СМИ и зоозащитников об истощённых и умерших питомцах. Подозреваемых сотрудников задержали и допросили, выживших животных разместили в муниципальном приюте, а их состояние устанавливают ветеринарные экспертизы.