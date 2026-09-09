На Ямале волонтёры завершили экологический сезон В 2026 году волонтёры на Ямале благоустроили заповедники и собрали более 290 тонн отходов, очистив 115 гектаров земли. Обложка © Пресс-служба Газпром нефти

Экспедиции поддерживает «Газпром нефть» по программе социальных инвестиций «Родные города».

У реки Немуръеган в «Ингилоре» добровольцы нефтяной компании из Муравленко установили металлическую фигуру шерстистого носорога в натуральную величину. Это уже второй арт-объект для туристов в парке – годом ранее здесь появились скульптуры мамонта и мамонтенка.

Фото © Пресс-служба Газпром нефти

В заказнике «Полуйский» добровольцы проложили туристическую тропу из дерева и обустроили смотровую площадку у озера. В природном парке «Ингилор» – очистили гору Пусъерка, восстановили ограждения для крупнейшего в мире питомника овцебыков и отремонтировали самый северный храм на Ямале. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов присоединился к одной из первых экспедиций, где помог восстанавливать вольер для животных. На старой станции связи «Ока» в Тазовском районе и на берегу Обской губы волонтёры очистили территории от металлолома и мусора, накопленных здесь за десятилетия освоения Севера.

В 2026 году 115 детей из ЯНАО собрали 3,5 тыс. мешков мусора, очистив 30 гектаров в своих городах и селах. В 2023–2026 годах благодаря проекту «Чистая среда» в ЯНАО было собрано 2 483 тонн отходов, очищено 1 950 га, в том числе прибрежные и тундровые зоны.

- Экологическое волонтерство на Ямале – это интересный вызов. Мы работаем на территории, которую осваивали люди до нас. Мне доставляет удовлетворение видеть результат нашей деятельности: мы собрали, увезли мусор и вернули красивому месту вид нетронутой природы. Думаю, Ямал меня покорил. Я каждый год говорю, что это мой последний раз в экспедиции, но мне снова предлагают то, от чего тяжело отказаться, — рассказал волонтёр, участник трех экспедиций Алексей Порваль.

Фото © Пресс-служба Газпром нефти

- Для компании экологические экспедиции – важная часть стратегии устойчивого развития, и наши сотрудники не остаются в стороне. Итоги экспедиций сезона 2026 года говорят о том, что проект развился в комплексную программу сохранения природы Ямала: мы проводим образовательные экологические акции для детей, волонтеры не только убирают, но и благоустраивают заповедники, чтобы туристы могли посещать эти красивые места и наслаждаться первозданной красотой природы. Наши мероприятия с органами власти и региональными сообществами на Ямале объединили общей целью уже более 15 тысяч человек, — рассказала руководитель программы социальных инвестиций «Родные города» Ярина Сугакова.

- У нас получается сделать вклад в туристическую инфраструктуру – благоустроенные добровольцами места привлекают туристов в регион. Также мы серьезно подходим к отбору участников и за четыре года совместной работы узнали, что можем положиться на волонтеров из нефтяной компании. С радостью продолжим совместную работу на благо Арктики и Ямала в новом сезоне, — рассказал председатель межрегиональной общественной экосоциологической организации «Зеленая Арктика» Евгений Рожковский.

Авторы Валерия Мишина