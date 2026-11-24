Начались испытания российского авиационного биотоплива Первое российское SAF-топливо пройдет исследования в научном центре ГосНИИ ГА. Это нужно для последующего допуска к применению на воздушных судах гражданской авиации. Нефтяная компания уже запатентовала технологии полного цикла производства экологического биотоплива. Обложка © пресс-служба "Газпром нефти"

«Газпром нефть» и головная научная организация гражданской авиации России – ГосНИИ ГА – проведут испытания российского SAF*-топлива. Использование этого топлива для сокращения углеродного следа с 2027 года станет требованием Международной организации гражданской авиации (ИКАО) к авиакомпаниям, выполняющим международные рейсы. Соглашение о проведении испытаний подписали директор коммерческого департамента нефтяной компании Леван Кадагидзе и генеральный директор Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации (ГосНИИ ГА) Дмитрий Бобылев на форуме «Транспортная неделя».

Фото © пресс-служба "Газпром нефти"

Для подтверждения соответствия SAF-топлива характеристикам традиционного авиакеросина эксперты ГосНИИ ГА проведут лабораторные и квалификационные испытания.

При этом нефтяная компания уже зарегистрировала в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) технологии производства авиационного и судового биотоплива, включая проект первой в России мобильной установки для его выпуска. Запатентованные решения – результат научных исследований инженеров компании. Технологии позволяют производить экологичное топливо с низким углеродным следом, используя в качестве основы фритюрное масло, животные жиры и талловые масла от переработки древесины. Разработки прошли испытания в Центре промышленных инноваций в Санкт-Петербурге.

Фото © пресс-служба "Газпром нефти"

Новые технологии являются частью комплексной программы по развитию низкоуглеродных решений. Компания уже вывела на российский рынок экологичное топливо для морского транспорта, произвела и протестировала первую партию отечественного авиационного SAF-топлива. Также она выступила инициатором создания в России единой системы сертификации биотоплива для оценки снижения выработки углекислого газа на жизненном цикле производства и применения экологичного моторного топлива.

Авторы Валерия Мишина