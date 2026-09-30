Начался новый этап развития индустрии экологичного авиатоплива С 2027 года низкоуглеродное авиационное SAF-топливо станет обязательным требованием для зарубежных авиаперелетов. Его использование сокращает выработку углекислого газа воздушным транспортом. Обложка © Пресс-служба «Газпром нефти»

Документ о развитии низкоуглеродных технологий в российской авиации подписали директор коммерческого департамента «Газпром нефти» Леван Кадагидзе и директор департамента бизнес-анализа и стратегического развития «Аэрофлота» Виктор Кузьмин на Международном авиатопливном форуме RuCORS в Санкт-Петербурге.

SAF (sustainable aviation fuel) – авиационное топливо с низким углеродным следом, произведенное на основе сложных эфиров и жирных кислот. Применение SAF позволяет сократить до 80% выбросы парниковых газов при авиаперевозках по сравнению с традиционным керосином.

Партнеры проработают ресурсно-экономическую модель цепочки создания нового продукта от производства сырья до заправки самолета «в крыло». Соглашением предусмотрено создание дорожной карты поэтапного перехода на низкоуглеродное топливо - от тестовых заправок в иностранных аэропортах до регулярного использования на зарубежных рейсах.

- Команда наших специалистов уже разработала первое российское авиационное SAF-топливо, и теперь важно перейти к формированию полноценного рынка. Это потребует объединения усилий всех участников отрасли: поставщиков сырья, производителей топлива, авиакомпаний и государственных ведомств, — отметил Леван Кадагидзе.

- Переход на новые виды авиатоплива — это долгосрочный процесс, к которому авиакомпаниям важно готовиться заранее. Для нас принципиально важно понимать, каким будет такое топливо, когда оно станет доступно, и как его применение будет сочетаться с нашей маршрутной сетью и программой полётов. Подписанное соглашение позволит сформировать основу для такого планирования и определить перспективы использования SAF и LCAF в российских авиаперевозках, — рассказал Виктор Кузьмин.

Авторы Валерия Мишина