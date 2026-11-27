Над Ленинградской областью сбили четыре БПЛА ВСУ, в Пулково введён план «Ковёр»
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Над Ленинградской областью сбили четыре беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ). Отражение воздушной атаки продолжается. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Меры необходимы для обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщила Росавиация.
Ранее в Тульской области подразделения ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника. В результате падения обломков частично повреждено остекление трёх частных домов в Ефремовском муниципальном округе. Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений инфраструктуры не зафиксировано.