Над Ленинградской областью сбили четыре беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ). Отражение воздушной атаки продолжается. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Меры необходимы для обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщила Росавиация.