Над Стуббом и Мерцем навис топор: Дмитриев разглядел «зловещий знак» на фото

Необычная деталь на совместном снимке президента Финляндии Александра Стубба и канцлера ФРГ Фридриха Мерца привлекла внимание спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева. Главы двух государств запечатлены вместе на фоне стены.

«Что мог бы символизировать топор, висящий над головами таких жизнерадостных европейских лидеров?» — написал Дмитриев в соцсети Х.

Комментарий появился в ответ на публикацию Стубба, посвящённую его встрече с главой немецкого правительства. Сам финский президент ранее разместил фотографию с Мерцем на своей странице в соцсети X.

Ранее Дмитриев заявил, что международная площадка, которая изначально создавалась для обсуждения вопросов безопасности постепенно меняет своё предназначение. Спецпредставитель президента России считает, что Мюнхенская конференция всё сильнее сближается с НАТО и фактически превращается в «вотчину НАТО».