Названы лучшие образовательные ИТ-проекты в промышленности Награду в этой сфере вручили на Международном промышленно-энергетическом форуме TNF. Обложка © Пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

На Международном промышленно-энергетическом форуме TNF «Газпром нефть» получила премию «HR-проект года в промышленности». Компанию наградили за образовательные инициативы, которые помогают школьникам, студентам и сотрудникам развивать ИТ-навыки.

Компания развивает два крупных образовательных проекта в сфере ИТ-компетенций. Первый — ИТ-чемпионат нефтяной отрасли, который проходит с 2021 года. На нем студенты и специалисты из разных сфер объединяются в команды и создают инженерные и цифровые решения для производства. Победители получают могут внедрить свои разработки в реальный бизнес.

Второй проект — Всероссийские ИТ-игры. Это турнир по интеграции готовых ИТ-продуктов под бизнес-задачи из разных индустрий. Для школьников и новичков на соревнованиях создали отдельный трек с онлайн-обучением цифровым технологиям.

Вместе эти инициативы объединяют таланты разных уровней: от школьников, которые только интересуются технологиями, до программистов, решающих производственные задачи. Участники получают новые знания, обмениваются опытом и строят карьеру, а компания находит сильных специалистов.

- Мы создаем среду, в которой возможности развиваться и влиять на технологическое будущее есть у каждого – независимо от возраста, опыта и отрасли. Поэтому наши проекты объединяют школьников и профессионалов, представителей нефтяной и других индустрий. Кто-то приходит учиться, кто-то – поделиться экспертизой, а кто-то – предложить собственное решение. В результате выигрывают все: участники получают знания и опыт, бизнес – новые идеи и таланты, а страна – основу для технологического развития, — рассказала начальник отдела позиционирования стратегических инициатив ИТ-кластера нефтяной компании Дина Хаертдинова.

Авторы Валерия Мишина