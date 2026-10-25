Не хуже дорогих суперфудов: Диетолог назвала два бюджетных продукта для здорового питания

Для здорового питания необязательно тратиться на дорогие суперфуды вроде семян чиа и ягод годжи. Обычные чечевица и горох способны обеспечить организм растительным белком, клетчаткой и полезными микроэлементами без существенных расходов. Об этом рассказала диетолог Ольга Валикова в беседе с интернет-изданием Regions.ru.

По словам специалиста, бобовые помогают разнообразить рацион и надолго сохранить чувство сытости. При этом сухая чечевица и горох сравнительно недорого стоят, долго хранятся и подходят для приготовления супов, гарниров и салатов.

«Не стоит ожидать, что один продукт защитит от всех болезней. Но бобовые — хороший повседневный выбор: они дают организму белок и пищевые волокна», — пояснила Валикова.

Диетолог отметила, что чечевицу обычно не требуется долго замачивать перед приготовлением. Горох, в свою очередь, можно добавлять в супы или использовать для приготовления пюре. Чтобы питание оставалось сбалансированным, бобовые следует сочетать с овощами, цельнозерновыми продуктами и другими источниками белка.

При этом людям, которые раньше употребляли мало клетчатки, специалист посоветовала вводить бобовые в меню постепенно. Резкое увеличение их количества может вызвать вздутие и дискомфорт в животе, поэтому важно учитывать индивидуальную переносимость.

Отдельно Валикова обратила внимание на популярность так называемых суперфудов. По её словам, этот термин не означает, что продукт обладает уникальными лечебными свойствами. Многие питательные вещества, содержащиеся в экзотических ягодах и семенах, можно получить из привычных круп, овощей, бобовых и сезонных фруктов.

Врач подчеркнула, что основа здорового питания — разнообразный рацион, а не отдельные дорогостоящие ингредиенты. Она рекомендовала ежедневно употреблять овощи и фрукты, включать в меню цельнозерновые продукты и источники белка, а также ограничивать избыток соли и добавленного сахара.