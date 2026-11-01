Обещания Эмманюэля Макрона действовать жёстко не помогли прекратить беспорядки во Франции, считает сенатор Алексей Пушков. В своём телеграм-канале он допустил, что французский президент может быть заинтересован в продолжении насильственных протестов.

Поводом для комментария стал снимок, на котором, по словам парламентария, запечатлено нападение на здание силовиков в одном из районов Парижа. Он также написал о продолжающемся применении «коктейлей Молотова».

«Макрон по-прежнему не способен навести порядок, несмотря на все обещания «действовать жестко», — заявил Пушков.

Сенатор сослался на неназванных французских экспертов, которые, как он утверждает, считают выступления направляемыми и финансируемыми извне. Кто именно мог бы за этим стоять, в приведённом сообщении не уточняется. Заинтересованность Макрона также остаётся предположением автора поста.

Протестная волна началась в середине сентября с выступлений старшеклассников в пригородах Парижа. Они требовали улучшить состояние школ. Позднее к акциям присоединились недовольные ростом цен, а демонстрации распространились на другие регионы.

Последние общенациональные акции прошли 31 октября. Как сообщал Life.ru, МВД Франции оценило число участников в 320 тысяч, включая 70 тысяч в Париже. Организаторы привели более высокие цифры — почти 500 тысяч по стране и около 200 тысяч в столице. По подсчётам властей, численность демонстрантов снижается: 17 октября она составляла 550 тысяч, а 24 октября — 410 тысяч.