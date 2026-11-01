Зудящие волдыри и отёки после прогулки на морозе могут указывать на холодовую крапивницу, которую в быту называют аллергией на холод. В отличие от обычного румянца, такая реакция сопровождается выраженным дискомфортом и иногда проявляется уже после возвращения в тёплое помещение. Об этом врач-терапевт, дерматовенеролог Мария Федосеева рассказала «Газете.Ru».

По словам специалиста, нормальное покраснение щёк и рук связано с реакцией сосудов на низкую температуру и постепенно проходит после согревания. А вот появление приподнятых зудящих волдырей, напоминающих ожоги крапивой, может свидетельствовать о другом состоянии.

«Они могут возникать после прогулки на морозе, прикосновения к холодным предметам или контакта с водой. Иногда высыпания становятся заметны уже после возвращения в тепло», — пояснила Федосеева.

В некоторых случаях реакция сопровождается отёками губ, лица или кистей рук. Причина заключается в том, что под воздействием холода определённые клетки организма выделяют гистамин — вещество, участвующее в развитии зуда, покраснения и отёчности. Почему такая чувствительность возникает у одних людей и отсутствует у других, до конца не установлено.

Врач также обратила внимание на редкие наследственные заболевания, при которых холод запускает воспалительную реакцию. Некоторые из них связаны с изменениями в гене NLRP3 и могут сопровождаться повышением температуры, слабостью и болями в суставах. Однако подобные состояния отличаются от обычной холодовой крапивницы.

Наибольшую опасность представляют выраженные реакции при охлаждении больших участков тела. Например, погружение в холодную воду у человека с холодовой крапивницей иногда способно вызвать резкое ухудшение самочувствия, падение артериального давления и даже анафилаксию. При затруднении дыхания или отёке языка и горла необходима экстренная медицинская помощь.

Если после контакта с холодом регулярно появляются волдыри или отёки, Федосеева рекомендует обратиться к дерматологу или аллергологу. Для подтверждения диагноза врачи могут использовать специальные холодовые пробы. Самостоятельно проводить подобные испытания не стоит, особенно если раньше возникали сильные реакции.

Ранее Life.ru рассказывал, какие симптомы холодовой крапивницы могут указывать на серьёзные нарушения здоровья. Аллерголог-иммунолог Мария Яркова предупредила, что особенно насторожить должны выраженные отёки, длительно сохраняющиеся высыпания и необычные изменения цвета кожи. При таких проявлениях важно пройти обследование, чтобы исключить другие заболевания.