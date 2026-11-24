Вечером 24 ноября россияне смогут наблюдать первое из трёх предстоящих суперлуний. Ноябрьское полнолуние известно как Бобровая Луна, пишет научное издание Live Science.

Самый удачный момент для наблюдений наступит вскоре после заката, когда лунный диск покажется над восточным горизонтом. При безоблачном небе разглядеть его можно будет невооружённым глазом. Пика полнолуние достигнет в 17:53 по московскому времени.

В этот момент Землю и её естественный спутник будут разделять около 360,8 тысячи километров, тогда как среднее расстояние между ними составляет 384,5 тысячи километров.

Необычное название ноябрьского полнолуния пришло из Северной Америки. Оно связано с сезонной активностью бобров, которые в преддверии зимних холодов укрепляют свои жилища и запасаются пищей.

Следующее суперлуние придётся на 24 декабря. Столь близко к Земле в момент полнолуния её спутник не подходил с января 2018 года. Завершится серия 22 января 2027 года.