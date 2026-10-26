Нефтяная компания начала производство масел для промышленных компрессоров

Запущено производство синтетических масел для компрессоров, применяемых в энергетике, нефтегазовой отрасли, металлургии, строительстве и на транспорте. Новые масла рассчитаны на высокие нагрузки и превосходят зарубежные аналоги.

Инженеры научно-исследовательского центра компании «Газпромнефть-СМ» разработали рецептуру синтетических масел с помощью цифровой платформы на базе искусственного интеллекта, учитывая требования производителей оборудования. Масла сохраняют смазывающие свойства в широком диапазоне температур и рассчитаны на работу во всех климатических зонах.

За последние несколько лет компания расширила ассортимент смазочных материалов за счёт новых спецификаций продукции, которые до недавнего момента в нашей стране не производились. Это масла для всех видов транспорта, уникальные белые масла для пищевой промышленности и фармацевтики, индустриальные масла для энергетики и крупных инфраструктурных проектов. Вся продукция – результат работы команды аналитиков, ученых и инженеров.