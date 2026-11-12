Нефтяная компания восполнила популяцию сёмги в бассейне Белого моря В карельскую реку Сума в рамках программы зарыбления выпустили мальков сёмги Обложка © Пресс-служба «Газпром нефти»

В рамках программы «Газпром нефти» по восполнению популяций ценных рыб в реку Сума в Карелии выпустили мальков атлантического лосося (сёмги).

Зарыбление провели под контролем комиссии, в которую вошли представители Росрыболовства и отраслевого научно-исследовательского института, а также экологи. Компания проведёт зарыбление в Тюменской, Иркутской, Новосибирской и Сахалинской областях, Республике Карелия, Бурятия и Саха (Якутия). В водоёмы отправятся более миллиона мальков кеты, хариуса, семги, нельмы, сибирского и ленского осетра.

Восполнение популяций ценных, редких и исчезающих видов рыб – один из проектов нефтяной компании по сохранению и восстановлению природных экосистем, который входит в программу долгосрочных целей компании в области экологии.

Авторы Екатерина Субботина