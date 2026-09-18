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Опубликовано 18 сентября, 12:09

Немой пациент смог сказать «Я люблю тебя» с помощью мозгового импланта — реакция близких на видео

Neuralink показала, как пациент сказал «Я люблю тебя» с помощью импланта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Iaremenko Sergii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Iaremenko Sergii

Участник клинического исследования Neuralink, утративший возможность говорить, смог произнести фразу «Я люблю тебя» с помощью вживлённого нейроинтерфейса. Об этом сообщила компания, опубликовав короткое видео с подписью «Прекрасный сюрприз».

Neuralink вернула голос пациенту с помощью мозгового импланта. Видео © neuralink

На записи мужчина беззвучно формирует намерение произнести слова, после чего система преобразует соответствующие сигналы мозга в синтезированную речь. Услышав «Я люблю тебя», находившаяся рядом женщина обнимает участника испытаний.

Демонстрация относится к программе VOICE, в рамках которой Neuralink испытывает возможность возвращать способность к общению людям с тяжёлыми нарушениями речи. Имплант N1 считывает электрическую активность мозга, а программное обеспечение сопоставляет её с намерением произнести определённые слова. При этом устройство не «читает мысли» в буквальном смысле. Пользователь пытается произнести фразу, а система распознаёт связанные с этим паттерны нейронной активности.

Сама Neuralink подчёркивает, что её устройства пока остаются экспериментальными и не получили одобрения FDA или других регуляторов. Результат одного участника также не означает, что аналогичный эффект будет достигнут у всех пациентов.

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Ранее сообщалось, что Neuralink планирует в 2026 году начать массовое производство мозговых имплантов и перейти к полностью автоматизированной хирургической установке устройств. Компанию основал богатейший человек мира Илон Маск в 2016 году.

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Наталья Афонина
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