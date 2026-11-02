Ночь искусств — 2026 в Москве: программа 3–4 ноября, бесплатные мероприятия и регистрация
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«Ночь искусств — 2026» пройдет в Москве 3 и 4 ноября. Куда сходить бесплатно, где нужна регистрация, программа музеев, концертов, выставок и событий для детей.
«Ночь искусств — 2026» в Москве пройдет 3–4 ноября и объединит музеи, театры, выставочные пространства и концертные площадки. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
«Ночь искусств — 2026» пройдет по всей России 3 ноября, а московская программа растянется на 3 и 4 ноября. В столице заявлено свыше 400 мероприятий более чем на 120 площадках: музеи, театры, выставочные пространства, концерты, кинопоказы и специальные программы. Многие события бесплатны, но на значительную часть нужна предварительная регистрация. Life.ru собрал практический гид: куда сходить, где можно попасть без билета и что выбрать семьям с детьми.
Когда пройдет «Ночь искусств — 2026»
Всероссийская акция «Ночь искусств» в 2026 году пройдет 3 ноября и будет приурочена ко Дню народного единства. Федеральный девиз акции — «В единстве культур — сила народа». В Москве программа охватывает 3 и 4 ноября: город подготовил более 500 часов культурных событий на более чем 120 площадках.
Главное о «Ночи искусств — 2026» в Москве: даты, площадки, стоимость и регистрация. Фото © Life.ru
У московской программы есть и собственная тема — «Другой взгляд». Организаторы предлагают по-новому посмотреть на привычные жанры: среди форматов заявлены иммерсивные постановки, «опера без слов», необычные органные концерты, современный танец, уличные выставки и специальные музейные программы.
Ночь искусств — 2026 в Москве: главное за минуту
Посетители на музейной экспозиции в Москве в рамках культурной программы «Ночи искусств». Инфографика © Life.ru
Куда сходить 3 ноября: лучшие события «Ночи искусств»
Государственный музей А. С. Пушкина: бесплатный вечер и экскурсии
3 ноября основное здание музея на Пречистенке и филиалы с 18:00 до 23:00 открыты для бесплатного посещения по электронным билетам «Мосбилета». В программе — выставки, экскурсии и специальные события. Днем музей работает в обычном режиме, с 17:00 до 18:00 предусмотрен перерыв.
Новая Третьяковка: выставка до официального открытия и фильм «Филонов»
На Крымском Валу 3 ноября можно бесплатно попасть на новую выставку пейзажной фотографии «Природа фотографии» — для гостей «Ночи искусств» ее откроют с 18:30 до 22:00 еще до официального старта. В 20:30 пройдет специальный показ документального фильма Никиты Снегова «Филонов» со вступительной лекцией о художнике Павле Филонове. На кинопоказ нужна предварительная регистрация.
Дарвиновский музей: «Живая планета», видеопроекции и программа для детей
Дарвиновский музей проводит «Ночь искусств» 3 ноября с 18:00 до 23:00. На фасаде выставочного комплекса до полуночи будут показывать видеопрезентацию «Искусство природы». В 19:00 и 21:00 запланирована видеоэкскурсия «Многообразие жизни на Земле», а в 20:00 и 22:00 — световидеомузыкальная программа «Живая планета». Для семей есть настольные игры и интерактивные форматы; на отдельные события оформляются билеты.
Музей Михаила Булгакова: прогулки, викторины и литературная Москва
3 ноября музей подготовил несколько событий на разных площадках. В 18:00 стартуют викторина «Вот увидишь, я буду писателем» и пешеходная экскурсия по булгаковской Москве. Для части программы требуется отдельная регистрация, поэтому перед поездкой лучше проверить выбранное событие на странице музея.
Посетителей ждут и на музейной экспозиции в Москве в рамках культурной программы «Ночи искусств». Фото © Life.ru
Музей космонавтики: квест, лекции и «космос в искусстве»
Музей космонавтики и Дом-музей академика С. П. Королева участвуют в акции 3–4 ноября. На мероприятия 3 ноября предусмотрена отдельная регистрация. В программе самого музея — квест «Космос в искусстве», тематические лекции и мастер-классы, связывающие космос с живописью, литературой, музыкой и кино.
Усадьба Кусково: бесплатные экспозиции, концерт и семейные занятия
3 ноября с 18:00 вход в экспозиции усадьбы Кусково бесплатный по регистрации. В программе — выставка «Кусково-1883. Усадьба в объективе фотографа XIX века», детский мастер-класс, музыкальные события и кинопоказ в лесопарке. Часть уличных и выставочных форматов доступна без регистрации, на отдельные мероприятия требуется «Мосбилет».
Музей современной истории России: бесплатный вход до полуночи
Главное здание Музея современной истории России, квартира Г. М. Кржижановского и музей «Подпольная типография 1905–1906 гг.» 3 ноября заявлены для бесплатного посещения с 18:00 до 00:00. Музей-галерея Е. Евтушенко работает в рамках акции с 18:00 до 21:00. В главном здании пройдет литературно-музыкальная программа «Добрый вечер, Москва!».
Что посмотреть 4 ноября
Государственный музей А. С. Пушкина: «Опера без слов» и Юлия Рутберг
4 ноября основное здание на Пречистенке открыто для посещения экспозиции с 10:00 до 16:00. С 16:00 музей работает только на концертные программы по предварительной регистрации. В 16:00 пройдет «Опера без слов», в 19:00 — творческий вечер Юлии Рутберг «13 вопросов к Ахматовой», в 22:00 — концерт «Русское. Избранное».
«Царицыно»: орган, кино и музыка в Хлебном доме
Музей-заповедник «Царицыно» проводит спецпроект 3–4 ноября. 4 ноября музей доступен по бесплатным билетам, а после 18:00 работает Хлебный дом. В программе — органные концерты, сочетание органа с художественным словом и флейтой, а также вечерние музыкальные форматы. На концерты оформляются отдельные бесплатные билеты.
Театр кукол имени Образцова: программа к юбилеям театра и его основателя
Одной из новых ключевых площадок акции стал Театр кукол имени С. В. Образцова. Программа посвящена 125-летию со дня рождения Сергея Образцова и 95-летию театра. Для юных зрителей заявлена «Волшебная лампа Аладдина», для взрослой аудитории — «Необыкновенный концерт», а также экскурсионные форматы. На популярные события нужна регистрация.
Театр кукол имени С. В. Образцова подготовил к «Ночи искусств — 2026» специальную юбилейную программу. Фото © Life.ru
«Воробьевы Холл»: джаз в честь Олега Лундстрема
В культурном пространстве «Воробьевы Холл» пройдет джазовый вечер к 110-летию Олега Лундстрема. В программе — авторский концерт пианиста Даниила Крамера, выступление Аглаи Шиловской и LRK Trio, а также Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема.
Цифровое деловое пространство: KASHA, Леонид Овруцкий и Zventa Sventana
В Цифровом деловом пространстве запланирована музыкальная программа с современным прочтением фольклора и авторской музыки. Среди участников — группа KASHA, проект Леонида Овруцкого «Когда-нибудь было сегодня» и Zventa Sventana. Для центральных событий акции регистрация проходит через городские билетные сервисы.
Куда сходить бесплатно без сложного маршрута
Если не хочется строить вечер вокруг нескольких регистраций, выбирайте площадки с бесплатным посещением экспозиций или городские уличные выставки. В программе акции заявлены фотовыставки на московских бульварах и Арбате, посвященные юбилеям деятелей культуры. Такой формат подходит и как запасной план, если билеты на популярные концерты или экскурсии уже закончились.
При этом «бесплатно» не всегда означает «без регистрации»: музеи часто выдают бесплатный электронный билет на конкретный временной слот. Перед выездом обязательно перепроверьте правила на официальной странице площадки.
Куда пойти с детьми на «Ночь искусств — 2026»
Для семей с детьми особенно удобны Дарвиновский музей, усадьба Кусково и Театр кукол имени Образцова. В Дарвиновском музее есть игровые и интерактивные программы, в Кускове — семейные форматы и детские мастер-классы, а Театр Образцова включил в программу спектакль «Волшебная лампа Аладдина». Возрастные ограничения и правила регистрации нужно проверять у конкретного мероприятия: они различаются даже внутри одной площадки.
Для семей с детьми на «Ночи искусств — 2026» пройдут интерактивные программы, спектакли и мастер-классы. Фото © Life.ru
Где нужна регистрация и как получить бесплатный билет
На большинство наиболее востребованных московских событий действует предварительная регистрация. Основной городской сервис — «Мосбилет», однако некоторые федеральные музеи и отдельные площадки используют собственные страницы записи.
- Сначала выберите событие и точное время — на одной площадке могут действовать разные билеты для экспозиции, лекции, экскурсии или концерта.
- Проверьте, нужен ли отдельный билет каждому посетителю, включая ребенка.
- Сохраните электронный билет или QR-код заранее: на входе его могут попросить вместе с документом.
- Перед выходом повторно откройте страницу события: время, вход и наличие мест могут обновляться.
Как составить маршрут на 3–4 ноября
Главная ошибка — пытаться охватить слишком много площадок. Выберите один «якорный» концерт или спектакль по регистрации, а рядом добавьте музей с бесплатным входом или уличную выставку. Между событиями оставляйте не меньше 40–60 минут на дорогу, очередь и входной контроль. Для семейного маршрута лучше ограничиться одной крупной площадкой с несколькими активностями внутри.
FAQ: «Ночь искусств — 2026» в Москве
- Когда пройдет «Ночь искусств — 2026»?
Всероссийская акция пройдет 3 ноября 2026 года. В Москве культурная программа запланирована на 3 и 4 ноября.
- Сколько мероприятий пройдет в Москве?
Столичные организаторы заявили свыше 400 мероприятий более чем на 120 площадках и более 500 часов программы.
- Вход на «Ночь искусств» бесплатный?
Многие события и посещение ряда музеев бесплатны, но условия зависят от площадки. На часть событий требуется бесплатный электронный билет или предварительная регистрация.
- Нужно ли регистрироваться заранее?
На большинство популярных концертов, спектаклей, экскурсий и специальных программ — да. Регистрация идет через «Мосбилет» или официальные сайты площадок.
- Куда сходить с детьми?
Семейные программы есть, в частности, в Дарвиновском музее, усадьбе Кусково и Театре кукол имени Образцова. Перед посещением нужно проверить возрастную маркировку конкретного события.
- Где смотреть самую полную программу?
Самая актуальная информация размещается на официальном сайте московской акции, в «Мосбилете» и на сайтах участвующих музеев и театров.
Важно перед выходом
Проверьте билет и время в день посещения. У «Ночи искусств» много событий с ограниченным числом мест, а отдельные регистрации могут закрываться по мере заполнения. Условия входа конкретной площадки важнее общей афиши.