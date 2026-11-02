Ночь искусств — 2026 в Москве: программа 3–4 ноября, бесплатные мероприятия и регистрация Оглавление Когда пройдет «Ночь искусств — 2026» Ночь искусств — 2026 в Москве: главное за минуту Куда сходить 3 ноября: лучшие события «Ночи искусств» Государственный музей А. С. Пушкина: бесплатный вечер и экскурсии Новая Третьяковка: выставка до официального открытия и фильм «Филонов» Дарвиновский музей: «Живая планета», видеопроекции и программа для детей Музей Михаила Булгакова: прогулки, викторины и литературная Москва Музей космонавтики: квест, лекции и «космос в искусстве» Усадьба Кусково: бесплатные экспозиции, концерт и семейные занятия Музей современной истории России: бесплатный вход до полуночи Что посмотреть 4 ноября Государственный музей А. С. Пушкина: «Опера без слов» и Юлия Рутберг «Царицыно»: орган, кино и музыка в Хлебном доме Театр кукол имени Образцова: программа к юбилеям театра и его основателя «Воробьевы Холл»: джаз в честь Олега Лундстрема Цифровое деловое пространство: KASHA, Леонид Овруцкий и Zventa Sventana Куда сходить бесплатно без сложного маршрута Куда пойти с детьми на «Ночь искусств — 2026» Где нужна регистрация и как получить бесплатный билет Как составить маршрут на 3–4 ноября FAQ: «Ночь искусств — 2026» в Москве Важно перед выходом «Ночь искусств — 2026» пройдет в Москве 3 и 4 ноября. Куда сходить бесплатно, где нужна регистрация, программа музеев, концертов, выставок и событий для детей. «Ночь искусств — 2026» в Москве пройдет 3–4 ноября и объединит музеи, театры, выставочные пространства и концертные площадки. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

«Ночь искусств — 2026» пройдет по всей России 3 ноября, а московская программа растянется на 3 и 4 ноября. В столице заявлено свыше 400 мероприятий более чем на 120 площадках: музеи, театры, выставочные пространства, концерты, кинопоказы и специальные программы. Многие события бесплатны, но на значительную часть нужна предварительная регистрация. Life.ru собрал практический гид: куда сходить, где можно попасть без билета и что выбрать семьям с детьми.

Когда пройдет «Ночь искусств — 2026»

Всероссийская акция «Ночь искусств» в 2026 году пройдет 3 ноября и будет приурочена ко Дню народного единства. Федеральный девиз акции — «В единстве культур — сила народа». В Москве программа охватывает 3 и 4 ноября: город подготовил более 500 часов культурных событий на более чем 120 площадках.

Главное о «Ночи искусств — 2026» в Москве: даты, площадки, стоимость и регистрация. Фото © Life.ru

У московской программы есть и собственная тема — «Другой взгляд». Организаторы предлагают по-новому посмотреть на привычные жанры: среди форматов заявлены иммерсивные постановки, «опера без слов», необычные органные концерты, современный танец, уличные выставки и специальные музейные программы.

Ночь искусств — 2026 в Москве: главное за минуту

Посетители на музейной экспозиции в Москве в рамках культурной программы «Ночи искусств». Инфографика © Life.ru

Куда сходить 3 ноября: лучшие события «Ночи искусств»

Государственный музей А. С. Пушкина: бесплатный вечер и экскурсии

3 ноября основное здание музея на Пречистенке и филиалы с 18:00 до 23:00 открыты для бесплатного посещения по электронным билетам «Мосбилета». В программе — выставки, экскурсии и специальные события. Днем музей работает в обычном режиме, с 17:00 до 18:00 предусмотрен перерыв.

Новая Третьяковка: выставка до официального открытия и фильм «Филонов»

На Крымском Валу 3 ноября можно бесплатно попасть на новую выставку пейзажной фотографии «Природа фотографии» — для гостей «Ночи искусств» ее откроют с 18:30 до 22:00 еще до официального старта. В 20:30 пройдет специальный показ документального фильма Никиты Снегова «Филонов» со вступительной лекцией о художнике Павле Филонове. На кинопоказ нужна предварительная регистрация.

Дарвиновский музей: «Живая планета», видеопроекции и программа для детей

Дарвиновский музей проводит «Ночь искусств» 3 ноября с 18:00 до 23:00. На фасаде выставочного комплекса до полуночи будут показывать видеопрезентацию «Искусство природы». В 19:00 и 21:00 запланирована видеоэкскурсия «Многообразие жизни на Земле», а в 20:00 и 22:00 — световидеомузыкальная программа «Живая планета». Для семей есть настольные игры и интерактивные форматы; на отдельные события оформляются билеты.

Музей Михаила Булгакова: прогулки, викторины и литературная Москва

3 ноября музей подготовил несколько событий на разных площадках. В 18:00 стартуют викторина «Вот увидишь, я буду писателем» и пешеходная экскурсия по булгаковской Москве. Для части программы требуется отдельная регистрация, поэтому перед поездкой лучше проверить выбранное событие на странице музея.

Посетителей ждут и на музейной экспозиции в Москве в рамках культурной программы «Ночи искусств». Фото © Life.ru

Музей космонавтики: квест, лекции и «космос в искусстве»

Музей космонавтики и Дом-музей академика С. П. Королева участвуют в акции 3–4 ноября. На мероприятия 3 ноября предусмотрена отдельная регистрация. В программе самого музея — квест «Космос в искусстве», тематические лекции и мастер-классы, связывающие космос с живописью, литературой, музыкой и кино.

Усадьба Кусково: бесплатные экспозиции, концерт и семейные занятия

3 ноября с 18:00 вход в экспозиции усадьбы Кусково бесплатный по регистрации. В программе — выставка «Кусково-1883. Усадьба в объективе фотографа XIX века», детский мастер-класс, музыкальные события и кинопоказ в лесопарке. Часть уличных и выставочных форматов доступна без регистрации, на отдельные мероприятия требуется «Мосбилет».

Музей современной истории России: бесплатный вход до полуночи

Главное здание Музея современной истории России, квартира Г. М. Кржижановского и музей «Подпольная типография 1905–1906 гг.» 3 ноября заявлены для бесплатного посещения с 18:00 до 00:00. Музей-галерея Е. Евтушенко работает в рамках акции с 18:00 до 21:00. В главном здании пройдет литературно-музыкальная программа «Добрый вечер, Москва!».

Что посмотреть 4 ноября

Государственный музей А. С. Пушкина: «Опера без слов» и Юлия Рутберг

4 ноября основное здание на Пречистенке открыто для посещения экспозиции с 10:00 до 16:00. С 16:00 музей работает только на концертные программы по предварительной регистрации. В 16:00 пройдет «Опера без слов», в 19:00 — творческий вечер Юлии Рутберг «13 вопросов к Ахматовой», в 22:00 — концерт «Русское. Избранное».

«Царицыно»: орган, кино и музыка в Хлебном доме

Музей-заповедник «Царицыно» проводит спецпроект 3–4 ноября. 4 ноября музей доступен по бесплатным билетам, а после 18:00 работает Хлебный дом. В программе — органные концерты, сочетание органа с художественным словом и флейтой, а также вечерние музыкальные форматы. На концерты оформляются отдельные бесплатные билеты.

Театр кукол имени Образцова: программа к юбилеям театра и его основателя

Одной из новых ключевых площадок акции стал Театр кукол имени С. В. Образцова. Программа посвящена 125-летию со дня рождения Сергея Образцова и 95-летию театра. Для юных зрителей заявлена «Волшебная лампа Аладдина», для взрослой аудитории — «Необыкновенный концерт», а также экскурсионные форматы. На популярные события нужна регистрация.

Театр кукол имени С. В. Образцова подготовил к «Ночи искусств — 2026» специальную юбилейную программу. Фото © Life.ru

«Воробьевы Холл»: джаз в честь Олега Лундстрема

В культурном пространстве «Воробьевы Холл» пройдет джазовый вечер к 110-летию Олега Лундстрема. В программе — авторский концерт пианиста Даниила Крамера, выступление Аглаи Шиловской и LRK Trio, а также Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема.

Цифровое деловое пространство: KASHA, Леонид Овруцкий и Zventa Sventana

В Цифровом деловом пространстве запланирована музыкальная программа с современным прочтением фольклора и авторской музыки. Среди участников — группа KASHA, проект Леонида Овруцкого «Когда-нибудь было сегодня» и Zventa Sventana. Для центральных событий акции регистрация проходит через городские билетные сервисы.

Куда сходить бесплатно без сложного маршрута

Если не хочется строить вечер вокруг нескольких регистраций, выбирайте площадки с бесплатным посещением экспозиций или городские уличные выставки. В программе акции заявлены фотовыставки на московских бульварах и Арбате, посвященные юбилеям деятелей культуры. Такой формат подходит и как запасной план, если билеты на популярные концерты или экскурсии уже закончились.

При этом «бесплатно» не всегда означает «без регистрации»: музеи часто выдают бесплатный электронный билет на конкретный временной слот. Перед выездом обязательно перепроверьте правила на официальной странице площадки.

Куда пойти с детьми на «Ночь искусств — 2026»

Для семей с детьми особенно удобны Дарвиновский музей, усадьба Кусково и Театр кукол имени Образцова. В Дарвиновском музее есть игровые и интерактивные программы, в Кускове — семейные форматы и детские мастер-классы, а Театр Образцова включил в программу спектакль «Волшебная лампа Аладдина». Возрастные ограничения и правила регистрации нужно проверять у конкретного мероприятия: они различаются даже внутри одной площадки.

Для семей с детьми на «Ночи искусств — 2026» пройдут интерактивные программы, спектакли и мастер-классы. Фото © Life.ru

Где нужна регистрация и как получить бесплатный билет

На большинство наиболее востребованных московских событий действует предварительная регистрация. Основной городской сервис — «Мосбилет», однако некоторые федеральные музеи и отдельные площадки используют собственные страницы записи.

Сначала выберите событие и точное время — на одной площадке могут действовать разные билеты для экспозиции, лекции, экскурсии или концерта.

Проверьте, нужен ли отдельный билет каждому посетителю, включая ребенка.

Сохраните электронный билет или QR-код заранее: на входе его могут попросить вместе с документом.

Перед выходом повторно откройте страницу события: время, вход и наличие мест могут обновляться.

Как составить маршрут на 3–4 ноября

Главная ошибка — пытаться охватить слишком много площадок. Выберите один «якорный» концерт или спектакль по регистрации, а рядом добавьте музей с бесплатным входом или уличную выставку. Между событиями оставляйте не меньше 40–60 минут на дорогу, очередь и входной контроль. Для семейного маршрута лучше ограничиться одной крупной площадкой с несколькими активностями внутри.

FAQ: «Ночь искусств — 2026» в Москве

Когда пройдет «Ночь искусств — 2026»?

Всероссийская акция пройдет 3 ноября 2026 года. В Москве культурная программа запланирована на 3 и 4 ноября.

Сколько мероприятий пройдет в Москве?

Столичные организаторы заявили свыше 400 мероприятий более чем на 120 площадках и более 500 часов программы.

Вход на «Ночь искусств» бесплатный?

Многие события и посещение ряда музеев бесплатны, но условия зависят от площадки. На часть событий требуется бесплатный электронный билет или предварительная регистрация.

Нужно ли регистрироваться заранее?

На большинство популярных концертов, спектаклей, экскурсий и специальных программ — да. Регистрация идет через «Мосбилет» или официальные сайты площадок.

Куда сходить с детьми?

Семейные программы есть, в частности, в Дарвиновском музее, усадьбе Кусково и Театре кукол имени Образцова. Перед посещением нужно проверить возрастную маркировку конкретного события.

Где смотреть самую полную программу?

Самая актуальная информация размещается на официальном сайте московской акции, в «Мосбилете» и на сайтах участвующих музеев и театров.

Важно перед выходом

Проверьте билет и время в день посещения. У «Ночи искусств» много событий с ограниченным числом мест, а отдельные регистрации могут закрываться по мере заполнения. Условия входа конкретной площадки важнее общей афиши.

Авторы Александра Новоселова