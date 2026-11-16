Британская певица RAYE стала лидером по числу номинаций на музыкальную премию «Грэмми-2027». Исполнительница претендует сразу на 11 наград, включая престижные категории «Альбом года», «Запись года» и «Песня года». Имена претендентов на 69-ю церемонию объявила Американская академия звукозаписи 16 ноября.

29-летняя RAYE, настоящее имя которой Рэйчел Кин, оказалась впереди крупнейших мировых звёзд. Её альбом THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE. представлен в категории «Альбом года», а хит WHERE IS MY HUSBAND! поборется за звания лучшей записи и песни года. Кроме того, британка претендует на награду как автор песен.

Второе место по числу номинаций заняла испанская певица ROSALÍA, получившая девять упоминаний. Её альбом LUX (Complete Works) также претендует на главную награду вечера, а совместная композиция Berghain с Бьорк и Ивом Тьюмором представлена сразу в нескольких категориях.

По семь номинаций получили американские певицы Элла Лэнгли, Миранда Ламберт и Оливия Родриго, а также Фиби Бриджерс. Бруно Марс, Леон Томас и Оливия Дин претендуют на шесть наград каждый.

В категории «Альбом года» соперничество обещает быть особенно заметным. За статуэтку поборются Тейлор Свифт с пластинкой The Life of a Showgirl, Бруно Марс с альбомом The Romantic, Оливия Родриго с you seem pretty sad for a girl so in love и другие исполнители.

В категории «Запись года» Тейлор Свифт представлена песней The Fate of Ophelia. Среди её конкурентов — композиции Man I Need Оливии Дин, I Just Might Бруно Марса, Dracula проекта Tame Impala с участием JENNIE и WHERE IS MY HUSBAND! певицы RAYE.

Всего награды вручат в 100 категориях. В программу добавили пять новых номинаций, в том числе за лучшее исполнение азиатской поп-музыки и лучшую латиноамериканскую песню.

69-я церемония «Грэмми» состоится 7 февраля 2027 года на арене Crypto.com в Лос-Анджелесе. Впервые с 1972 года трансляция вернётся на американский телеканал ABC. Посмотреть шоу также можно будет на платформах Disney+ и Hulu.

Ранее Life.ru рассказывал, что рэпер Кендрик Ламар стал самым титулованным исполнителем хип-хопа в истории «Грэмми», доведя число своих наград до 26. На предыдущей церемонии он получил несколько статуэток и обошёл по общему количеству наград Jay-Z.