Новая ИИ-модель O1L показала точность 95% в решении нефтегазовых задач «Газпром нефть» представила на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey итоги тестов своей ИИ-модели O1L для нефтегазовой отрасли. На инженерных вопросах и задачах модель показала точность 95%. Обложка © Пресс-служба «Газпром нефти»

Чтобы дообучить ИИ-модель, специалисты собрали более 50 тысяч документов по 63 направлениям – от геологии и изучения месторождений до переработки нефти и энергетики. В тестах модель на 27 млрд параметров обошла сопоставимые и более крупные решения. У ближайшей по результату Qwen 3.5-397B оказалось в 14,7 раза большепараметров. Об этом рассказал директор по цифровой трансформации компании Олег Третьяк.

На базе модели уже работает мультиагентная система. Она ищет данные в технической документации, извлекает информацию из изображений и сопоставляет таблицы.

Например, она автоматически проверяет инженерную документацию для проектирования инфраструктуры нефтегазовых месторождений. Дообучение модели повысило качество этой экспертизы на 30% по сравнению с моделью общего назначения.

Модель входит в систему инженерного ИИ, которую нефтяная компания строит на корпоративных данных, отраслевых знаниях и цифровых двойниках объектов и процессов. Компания в ближайшие годы планируетсоздать интегрированный цифровой двойник, который свяжет расчетные модели объектов и процессов, чтобы оценивать последствия решений для всей производственной цепочки. Инженерный ИИ координирует эту работу: формулирует задачи, планирует расчеты, подбирает инструменты, анализирует результаты и проверяет варианты на производственные ограничения.

В будущем модель может стать общей технологической основой для всей нефтегазовой отрасли. Если объединить нефтегазовые и ИТ-компании, вузы и государство, участники смогут вместе пополнять модель данными, создать единый эталонный тест (бенчмарк) для оценки ее качества и запустить хаб для обмена ИИ-агентами. Так проверенные инженерные решения распространятся на всю отрасль.

- Наша задача – научить ИИ работать с инженерными знаниями и решать производственные задачи. O1L дает инженерам и ИИ-агентам доступ к отраслевому опыту, а связка с расчетными моделями ускоряет поиск и проверку решений, – отметил директор по цифровой трансформации нефтяной компании Олег Третьяк.

Авторы Валерия Мишина