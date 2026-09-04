Новости СВО 4 сентября: ВС РФ взяли Ижевку, Слизнево и Василевку, авиация сносит укрепрайоны ВСУ в Приколотном, Путин заявил о шансе на мир Оглавление Сумская область 4 сентября: ликвидирована угроза для Белгородчины Харьковская область 4 сентября: сформирован Волчанский котёл ДНР 4 сентября: взята Ижевка Карта СВО на 4 сентября 2026 года СВО может закончиться в сентябре: Россия и Украина близки к переговорам Армия России окружила 2 тысячи украинских военных в Харьковской области, в ДНР войска прорываются к Краматорску, в Сумской области уничтожен пункт управления БПЛА, Путин готов договариваться о мире на Украине — дайджест на 4 сентября 2026 года. 7622 7622 Армия России уничтожает пункты управления ВСУ в Сумской области. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Сумская область 4 сентября: ликвидирована угроза для Белгородчины

Армия России ведёт наступление в Сумском и Шосткинском районах Сумской области. Вблизи Иволжанского 71-я бригада ВСУ попыталась выбить подразделения группировки «Север» с занимаемых позиций, но сделать это не удалось. У села Глазовое нанесён удар по сосредоточению личного состава 5-го пограничного отряда ГПСУ. В районе Стрелецкой Пушкарки разбит украинский пункт управления БПЛА. Отсюда наносились удары по Белгородской области.

— Для уничтожения позиции противника было решено применить авиацию с высокоточными ракетами ЛМУР, которые не оставили нацистам ни единого шанса уцелеть, — рассказали в «Севере».

Общие потери украинских войск в Сумской области за сутки – больше 150 человек, уничтожены две бронемашины «Тиса», станция РЭБ «Дамба», автомобили, БПЛА и НРТК.

Харьковская область 4 сентября: сформирован Волчанский котёл

Группировка «Север» завершила формирование Волчанского котла, освободив села Василевка, Благодатное, Должанка и Слизнево. По данным ВС РФ, в окружении могут находиться до 2000 украинских военных.

— Ожидается, что противник всеми, имеющимися на Харьковском направлении, силами будет пытаться прорвать окружение, в том числе наращиванием числа расчетов БпЛА, — заявили в «Севере».

Продолжаются бои в Купянском районе. Армия России у Ольхватки отразила контратаку трёх штурмовых групп 129-й бригады ВСУ. В Приколотном поражён пункт дислокации украинских подразделений.

— В Приколотном российская авиация продолжает ровнять с землей территорию завода, где противник оборудовал командные пункты и укрытия. Прямо скажем, укрепились они основательно с использованием по максимуму подземных туннелей и подвалов, — сообщили в ГрВ «Север».

ВС РФ заняли четыре населённых пункта в Харьковской области. Видео © Telegram / Минобороны России

ДНР 4 сентября: взята Ижевка

«Южная» группировка ВС РФ освободила Ижевку. Населённый пункт находится западнее Алексеево-Дружковки, в которой российские войска ведут наступление. За ней находится город Дружковка.

— Чтобы выйти на окраины «города-крепости» Дружковки предстоит взять Алексеево-Дружковку, Осыково и Кондратовку. Освобождение Дружковки откроет российской армии дорогу на краматорско-славянскую агломерацию. Параллельно «южанам», к этому городу с запада пробиваются подразделения «Центра», — отметил военный корреспондент Александр Коц.

Военкор Павел Кукушкин сообщил, что бойцам ВС РФ осталось 6-7 километров до Краматорска. Операторы БПЛА полностью контролируют город.

— Наши операторы долетают не только до восточных окраин, но и уже до западных, — рассказал Кукушкин.

Карта СВО на 4 сентября 2026 года

Карта СВО на 4 сентября 2026 года. Армия России освободила Ижевку. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВ

СВО может закончиться в сентябре: Россия и Украина близки к переговорам

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в ближайшее время ожидается активизация переговорного процесса, однако добиться успеха без США, по его мнению, не получится.

— Я рекомендую вам сейчас следить за новостями. Я считаю, что сейчас у нас появится новая динамика в мирных усилиях с возвращением этой активной фазы политико-дипломатической деятельности во многих столицах мира. Поэтому следите за новостями, — сказал Сибига.

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ВЭФ, затронул тему мирных переговоров.

— Договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина. А все остальные страны готовы поддержать и помочь. И не только Соединенные Штаты, но и здесь присутствующие страны, Китайская Народная Республика, например, — заявил Путин.

Глава государства считает, что у России и Украины есть шансы договориться. Владимир Зеленский сообщил, что спецпосланники президента США Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф должны в скором времени приехать и в Москву, и в Киев. Они выступают посредниками между двумя государствами.

Авторы Даниил Черных