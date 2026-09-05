Новострой или вторичка? Каких цен ждать на квартиры в Москве до конца года

Покупатели, которым стали не по карману столичные новостройки, всё чаще переключаются на готовое жильё. Конкуренция за наиболее выгодные объекты усиливается, поэтому до конца 2026 года цены на вторичном рынке Москвы могут прибавить ещё 5–7%, прогнозируют эксперты, которых цитирует Mash Money.

Массового удешевления квартир в новых домах аналитики также не ожидают. Дорогие кредиты для девелоперов, рост стоимости материалов и другие строительные расходы ограничивают возможности компаний устраивать большие распродажи.

По оценке Mash Money, около 80% покупателей теперь обращают внимание прежде всего на размер ежемесячного платежа, а не на итоговую переплату банку. Главным критерием становится возможность вписать ипотеку в семейный бюджет.

Примерно четверть клиентов используют комбинированные программы. В таком кредите часть суммы выдаётся по льготной ставке, а превышение установленного лимита — по рыночной. Само по себе «ипотечное комбо» не снижает процент до 3,5%: подобные предложения возможны при дополнительной субсидии банка или застройщика и могут предусматривать особые условия.

На вторичном рынке давление на цены создаёт нехватка привлекательных квартир при растущем числе желающих. При этом прогноз в 5–7% отражает ожидаемое изменение среднего показателя: стоимость конкретного объекта будет зависеть от района, состояния дома и готовности продавца к торгу.

Ранее Life.ru рассказывал, когда рефинансирование ипотеки действительно помогает сократить переплату. По словам эксперта, переход в другой банк обычно имеет смысл, если новая ставка ниже прежней минимум на два процентных пункта.