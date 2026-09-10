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Опубликовано 10 сентября, 09:24

Новые буквы и меньше сочетаний: Узбекский алфавит ждёт масштабное обновление

Сенат Узбекистана разрешил переписать алфавит на основе латинской графики

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Сенат Узбекистана одобрил изменения в закон о введении узбекского алфавита на основе латинской графики. После реформы он будет включать 28 букв и один апостроф вместо действующих 26 букв и трёх буквосочетаний.

Решение приняли на пленарном заседании верхней палаты парламента, сообщили в её пресс-службе. Изменения не означают мгновенного отказа от действующей системы. Документы, денежные знаки и ценные бумаги, оформленные по старым правилам, можно будет использовать до вступления новых норм в силу.

Также вывески, указатели и символика организаций, созданные с использованием прежнего алфавита, разрешат применять до их износа или окончания установленного срока. В Сенате считают, что обновление поможет совершенствовать узбекскую письменность, упростить использование государственного языка в цифровой среде и расширить его применение. Закон о переходе узбекского языка на латинскую графику был принят ещё 2 сентября 1993 года.

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Андрей Бражников
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