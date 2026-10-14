Новые правила въезда в Казахстан для россиян: когда понадобится QazETA, как оформить и сколько стоит Оглавление QazETA для россиян — главное за минуту Нужно ли россиянам оформлять QazETA с 1 ноября 2026 года Когда QazETA станет обязательной для россиян Что такое QazETA и ETA Сколько стоит QazETA для россиян Как оформить QazETA для поездки в Казахстан За сколько дней оформлять QazETA На сколько дней выдаётся ETA Можно ли въехать в Казахстан по внутреннему российскому паспорту Нужен ли загранпаспорт ребёнку Кому QazETA не понадобится Нужна ли QazETA пенсионерам Нужна ли ETA при поездке в Казахстан на машине Нужна ли QazETA при поездке на самолёте Нужна ли ETA при поездке на поезде Нужна ли QazETA для транзита через Казахстан Что произойдёт, если приехать без ETA Почему могут не выдать QazETA Нужно ли после получения ETA регистрироваться в Казахстане Сколько россиянин может находиться в Казахстане в 2027 году Коротко: что изменится для россиян FAQ С 1 июля 2027 года россиянам для поездки в Казахстан понадобится электронное разрешение QazETA. Когда его оформлять, сколько оно стоит, нужен ли загранпаспорт и кому ETA не требуется. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Россиянам не понадобится обязательное электронное разрешение на въезд в Казахстан с 1 ноября 2026 года. Эта дата относится только к началу поэтапного внедрения новой системы.

Обязательным QazETA станет с 1 июля 2027 года. После этой даты отсутствие электронного разрешения сможет стать основанием для отказа во въезде. При этом визовый режим для россиян Казахстан не вводит: поездки остаются безвизовыми, а ETA становится дополнительной предварительной авторизацией.

Разрешение будет бесплатным, заявку необходимо подавать минимум за 72 часа до поездки, а действовать одобренная ETA будет 180 дней. Россиянам разрешено использовать в QazETA в том числе внутренний паспорт РФ.

QazETA для россиян — главное за минуту

Когда ETA станет обязательной — 1 июля 2027 года

Нужно ли обязательно оформлять с 1 ноября 2026-го — нет

Сколько стоит — бесплатно

Когда подавать заявку — не позднее чем за 72 часа до въезда

Срок действия — 180 дней

Нужна ли виза — нет, безвизовый режим сохраняется

Можно ли использовать внутренний паспорт РФ — да

До какого возраста ETA не нужна — детям младше 16 лет

Нужна ли ETA людям 65+ — нет

Сколько можно находиться в Казахстане — в общем случае до 90 дней в течение 180 дней

Гарантирует ли ETA въезд — нет, окончательное решение принимает погранслужба

Нужно ли россиянам оформлять QazETA с 1 ноября 2026 года

Нет.

С 1 ноября 2026 года Казахстан только начинает поэтапно внедрять систему ETA на пунктах пропуска.

Первый этап охватит международный аэропорт Актау, автомобильный пункт «Урлютобе» на границе с Россией, а также пункты «Аухатты», «Атамекен» и «Нурлы Жол».

С 1 января 2027 года систему подключат в аэропортах Астаны и Алматы. С 1 марта 2027 года она должна заработать на остальных пунктах пропуска.

Но до 1 июля 2027 года отсутствие ETA само по себе не является основанием для отказа во въезде — путешественнику должны разъяснить порядок получения разрешения.

Когда QazETA станет обязательной для россиян

С 1 июля 2027 года.

Правительство Казахстана закрепило новый порядок постановлением № 890 от 10 октября 2026 года.

После окончания переходного периода электронное разрешение потребуется гражданам государств ЕАЭС и стран, которым доступен безвизовый въезд в Казахстан. Россия входит в ЕАЭС, поэтому новое требование распространяется и на российских граждан.

С 1 июля отсутствие обязательной ETA уже сможет стать основанием для отказа во въезде. Однако наличие разрешения не означает автоматического допуска в страну. Окончательное решение, как и прежде, принимается при пограничном контроле.

Что такое QazETA и ETA

QazETA — государственная цифровая платформа Казахстана для иностранцев.

ETA — Electronic Travel Authorization — электронное разрешение на поездку, которое оформляется через эту систему.

QazETA также объединяет другие сервисы для иностранцев: электронные визы, миграционные услуги, электронное резидентство и получение сведений о пересечении границы.

ETA не является визой. Для граждан России безвизовый режим сохраняется.

Сколько стоит QazETA для россиян

Электронное разрешение на въезд будет оформляться бесплатно.

Это ещё одно принципиальное отличие окончательной версии правил от информации, которая появлялась летом и в начале осени.

Ранее обсуждалась возможность взимать за ETA плату, а в СМИ появлялись предварительные суммы. В утверждённом порядке разрешение выдаётся органами внутренних дел Казахстана по согласованию с органами национальной безопасности бесплатно.

Как оформить QazETA для поездки в Казахстан

Заявление на ETA подаётся электронно через QazETA.

В общем виде порядок выглядит так:

Зарегистрироваться в QazETA.

Добавить документ, с которым планируется пересечение границы.

Пройти электронную идентификацию.

Заполнить заявление на ETA.

Подать его не позднее чем за 72 часа до запланированной поездки.

Дождаться решения в приложении.

QazETA предусматривает сканирование документа и проверку личности. Для документов с электронным чипом приложение также может использовать NFC.

За сколько дней оформлять QazETA

Официальное правило — не позднее чем за 72 часа до планируемого въезда. Сам сервис рекомендует подавать заявку минимум за три календарных дня. Поэтому оформлять разрешение непосредственно перед вылетом или поездкой на границу рискованно.

На сколько дней выдаётся ETA

Одобренное электронное разрешение действует 180 календарных дней. Это не значит, что россиянин получает право находиться в Казахстане непрерывно полгода.

Срок действия ETA и разрешённый срок пребывания — разные вещи.

Для граждан стран ЕАЭС, включая россиян, в общем случае продолжает действовать ограничение: до 90 календарных дней суммарно в течение каждого периода 180 дней.

Можно ли въехать в Казахстан по внутреннему российскому паспорту

Да. QazETA прямо указывает внутренний паспорт РФ среди принимаемых документов.

При оформлении ETA нужно указывать тот документ, по которому планируется пересекать границу. Если разрешение оформлено на один паспорт, а на пограничном контроле предъявлен другой, данные могут не совпасть.

Нужен ли загранпаспорт ребёнку

С 20 января 2026 года детям младше 14 лет для поездок в Казахстан нужен заграничный паспорт. Свидетельства о рождении для пересечения границы уже недостаточно.

При этом ETA детям младше 16 лет не требуется.

Получается: ребёнок до 14 лет — нужен загранпаспорт, но ETA не нужна; 14–15 лет — ETA также не требуется; с 16 лет — при вступлении обязательного режима действуют общие правила QazETA, если нет другого основания для освобождения.

Кому QazETA не понадобится

Для большинства обычных туристов главный список исключений выглядит так.

детям младше 16 лет;

людям 65 лет и старше;

иностранцам с действующей казахстанской визой;

обладателям разрешения на временное проживание в Казахстане;

обладателям вида на жительство;

ряду дипломатов и участников официальных делегаций;

некоторым членам экипажей и транспортным работникам;

определённым транзитным пассажирам;

беженцам и лицам, ищущим убежище.

Полный перечень значительно шире и опубликован в официальном FAQ QazETA. Для SEO лучше не превращать основной текст в длинный перечень специальных категорий — самые частые исключения закрываем здесь.

Нужна ли QazETA пенсионерам

Если человеку 65 лет или больше — ETA оформлять не нужно. Но это освобождает только от электронной авторизации. Остальные правила пересечения границы и пребывания в Казахстане сохраняются.

Нужна ли ETA при поездке в Казахстан на машине

После того как обязательный режим заработает полностью, способ пересечения границы сам по себе от ETA не освобождает. До 1 июля 2027 года идёт переходный период. Один из первых пунктов, где QazETA начнут внедрять уже с 1 ноября 2026 года, — автомобильный пункт «Урлютобе» на российско-казахстанской границе.

Нужна ли QazETA при поездке на самолёте

Да, после 1 июля 2027 года обычному российскому пассажиру потребуется ETA и при авиаперелёте. Система начнёт появляться в аэропортах раньше: Актау — с 1 ноября 2026 года; Астана и Алматы — с 1 января 2027 года. Но эти даты означают запуск инфраструктуры, а не начало обязательного требования для россиян.

Нужна ли ETA при поездке на поезде

С 1 марта 2027 года система должна быть внедрена на остальных пунктах пропуска. Для обычного путешественника принцип будет одинаковым: с 1 июля 2027 года ETA требуется независимо от того, едет человек на самолёте, машине или поезде, если он не входит в перечень исключений.

Нужна ли QazETA для транзита через Казахстан

Официальный FAQ QazETA указывает, что при транзитной поездке продолжительностью до трёх дней ETA не требуется. При этом для конкретного маршрута важно учитывать, покидает ли пассажир международную транзитную зону и какие документы требуются для дальнейшей страны назначения.

Что произойдёт, если приехать без ETA

До 1 июля 2027 года отсутствие ETA само по себе не должно становиться причиной отказа во въезде. После 1 июля 2027 года отсутствие обязательного электронного разрешения становится основанием для отказа во въезде. При этом наличие действующей ETA не гарантирует, что человека обязательно пропустят: сохраняются общие основания для отказа на границе.

Почему могут не выдать QazETA

Среди причин отказа сам сервис называет некорректные или неполные сведения, несовпадение паспортных данных, технические ошибки, отсутствие права на ETA для конкретного гражданства и ограничения со стороны государственных органов Казахстана.

Нужно ли после получения ETA регистрироваться в Казахстане

ETA не заменяет миграционные обязанности принимающей стороны. В Казахстане принимающая сторона должна уведомить миграционные органы о прибытии иностранца. Для гостиницы эту процедуру обычно выполняет сам объект размещения. QazETA отвечает за предварительную авторизацию на въезд, а уведомление о фактическом прибытии — отдельная процедура.

Сколько россиянин может находиться в Казахстане в 2027 году

Общее правило для граждан ЕАЭС не меняется из-за появления ETA. Россиянин может находиться в Казахстане до 90 календарных дней в течение каждого 180-дневного периода, если у него нет иного законного основания для более длительного проживания.

Коротко: что изменится для россиян

С 1 ноября 2026 года Казахстан начинает устанавливать и использовать систему на отдельных пунктах пропуска.

С 1 января 2027 года подключаются аэропорты Астаны и Алматы.

С 1 марта 2027 года — остальные пункты пропуска.

С 1 июля 2027 года ETA становится обязательной для большинства россиян.

Разрешение бесплатное, действует 180 дней и оформляется минимум за 72 часа до поездки. Безвизовый режим при этом сохраняется.

FAQ

Нужен ли QazETA россиянам уже с 1 ноября 2026 года?

Нет. С 1 ноября начинается поэтапное внедрение системы. Обязательной ETA станет с 1 июля 2027 года.

Сколько стоит QazETA?

Разрешение оформляется бесплатно.

За сколько дней до поездки надо получать ETA?

Не позднее чем за 72 часа до планируемого въезда.

На сколько действует разрешение?

180 дней.

Можно ли ехать в Казахстан по внутреннему паспорту РФ?

Да. QazETA принимает внутренний паспорт Российской Федерации.

Нужна ли ETA ребёнку?

Детям младше 16 лет ETA не требуется. Но детям младше 14 лет из России для поездки в Казахстан с января 2026 года нужен загранпаспорт.

Нужна ли QazETA человеку старше 65 лет?

Нет. Лица 65 лет и старше освобождены от ETA.

Нужна ли виза в Казахстан после введения QazETA?

Нет. Для россиян сохраняется безвизовый режим. ETA — электронная предварительная авторизация, а не виза.

Сколько можно находиться в Казахстане?

В общем случае — до 90 дней в течение каждого периода 180 дней. Срок действия ETA в 180 дней не означает право провести в стране все эти 180 дней.

Авторы Александра Новоселова