Семейный праздник в китайской провинции Хунань обернулся неожиданным криминальным приключением: родственники полностью оплатили новый автомобиль, но так и не смогли получить его в назначенный день. Кроссовер BYD Song стоимостью 149 тысяч юаней (около 1,9 миллиона рублей) угнали прямо с территории дилерского центра, пока сотрудники готовили машину к выдаче. Как сообщает The Paper, злоумышленника удалось найти благодаря GPS, однако покупатели после случившегося решили отказаться от автомобиля.

Машину приобрели в подарок мужчине, которому исполнилось 60 лет. Семья специально приехала в автосалон в городе Чанша, заранее оформила покупку, получила документы и временные регистрационные номера. Пока родственники ожидали в клиентской зоне, автомобиль отправили на мойку и установку защитной плёнки на стёкла.

Именно в этот момент сотрудники обнаружили пропажу. Выяснилось, что неизвестный мужчина сумел беспрепятственно сесть за руль новенького кроссовера и покинуть территорию автоцентра. Началась погоня, к которой подключились сотрудники салона и родственники покупательницы.

«Погоня длилась более часа», — отмечает The Paper.

Отследить машину помогла система GPS, подключённая к мобильному приложению. По данным китайских СМИ, угонщик успел отъехать примерно на 20 километров от дилерского центра, прежде чем его настигли. При задержании выяснилась ещё одна странная деталь: мужчина был одет в рабочую форму с логотипом BYD.

У сотрудников салона возникли вопросы и подозрения, однако представитель дилерского центра заверил, что задержанный никогда там не работал. Фирменную одежду он приобрёл самостоятельно на интернет-площадке. По информации полиции, у мужчины уже имелись судимости за автомобильные угоны. Своё поведение он объяснил желанием просто покататься за рулём.

Впрочем, без ошибок со стороны самого автосалона тоже не обошлось. Менеджер признал, что сотрудник оставил ключи внутри автомобиля, пока ненадолго отлучился за временными номерами. Кроме того, на территории, откуда исчез кроссовер, не было ни поста охраны, ни камер видеонаблюдения.

Несмотря на то что машину удалось вернуть, семья решила не принимать её. Покупатели посчитали, что после такого происшествия не хотят становиться владельцами автомобиля, который уже успел побывать в руках угонщика.

Утром 11 ноября дилерский центр полностью вернул стоимость покупки и начал оформлять возврат страховой премии — ещё более 6 тысяч юаней, или около 74 тысяч рублей. Стороны также обсуждали дополнительную компенсацию за поездку и проживание родственников, которым пришлось добираться до другого города ради несостоявшейся покупки.

Первоначально семья требовала не только возместить дорожные расходы, но и выплатить тройную стоимость автомобиля в соответствии с китайским законодательством о защите прав потребителей. Автосалон отказался от такого варианта, заявив, что сам понёс ущерб: после угона и оформления временных номеров перепродать машину будет сложнее.

15 ноября покупательница сообщила в социальных сетях, что спор удалось урегулировать. Подозреваемый находится под стражей, расследованием обстоятельств происшествия занимается полиция Чанши.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Подмосковье мужчина в форме уборщика проник на территорию автосалона и угнал Mercedes стоимостью более 10 миллионов рублей. Пропажу обнаружили далеко не сразу: преступник сумел беспрепятственно пройти мимо охраны и уехать на дорогой иномарке. История показала, что даже фирменная территория дилерского центра не всегда защищает автомобили от дерзких злоумышленников.