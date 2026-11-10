Как называется новый ГОСТ для остановок

Какие теперь будут остановки: три категории

Появятся ли на остановках Wi-Fi и зарядки для телефонов

Чем улучшенная остановка будет отличаться от базовой

Что изменится для инвалидов и пассажиров с колясками

Где теперь можно размещать автобусные остановки

Значит ли это, что остановки теперь должны стоять через каждые 250 метров

Где остановки размещать нельзя

Могут ли остановки поставить задней стенкой к дороге

Появятся ли парковки для велосипедов и самокатов

Будут ли остановки защищать от автомобилей

Нужно ли теперь переделывать все старые остановки

Когда появятся новые остановки по ГОСТу

Что новый ГОСТ реально меняет для пассажира

Новый ГОСТ для остановок - главное

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