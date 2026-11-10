Новый ГОСТ для автобусных остановок с 10 ноября 2026 года: что изменилось для пассажиров
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С 10 ноября действует ГОСТ Р 72912-2026 для остановок общественного транспорта. Какие будут три категории остановок, где появятся Wi-Fi и зарядки и нужно ли менять старые павильоны.
Автобусная остановка зимой: новый ГОСТ для остановочных пунктов общественного транспорта действует с 10 ноября 2026 года. Фото © Life.ru
С 10 ноября 2026 года в России действует новый национальный стандарт для остановок общественного транспорта - ГОСТ Р 72912-2026 «Дороги автомобильные и улицы. Остановочные пункты маршрутных транспортных средств. Общие требования».
Он делит остановки на три категории в зависимости от пассажиропотока, устанавливает требования к безопасности, размещению, освещению и доступности для маломобильных пассажиров, а для более загруженных остановок предусматривает дополнительное оборудование - в том числе Wi-Fi, зарядки для телефонов, средства экстренной связи и видеонаблюдение.
При этом новый ГОСТ не означает, что 10 ноября все старые остановки в России должны немедленно заменить. РосдорНИИ связывает применение новых правил со строительством новых остановочных пунктов и плановым обновлением уже существующих.
Как называется новый ГОСТ для остановок
Полное обозначение документа: ГОСТ Р 72912-2026 «Дороги автомобильные и улицы. Остановочные пункты маршрутных транспортных средств. Общие требования».
Стандарт разработал Российский дорожный научно-исследовательский институт - ФАУ «РОСДОРНИИ» - по заданию Федерального дорожного агентства.
Росстандарт утвердил его приказом № 1269-ст от 5 октября 2026 года, а дата введения в действие - 10 ноября 2026 года.
Документ распространяется на остановочные пункты маршрутного транспорта на автомобильных дорогах общего пользования, а также на дорогах и улицах городских и сельских населённых пунктов.
При этом он не распространяется на трамвайные остановки, а также остановочные пункты на территории автовокзалов, автостанций и других транспортных объектов вне улично-дорожной сети.
Какие теперь будут остановки: три категории
Одно из главных изменений - деление остановок по количеству пассажиров.
Три категории автобусных остановок по новому ГОСТу: базовая, улучшенная и расширенная в зависимости от пассажиропотока. Инфографика © Life.ru
От категории зависит набор элементов и дополнительного оборудования остановочного пункта. Логика стандарта в том, что небольшой остановке на малозагруженном маршруте и крупному городскому пересадочному пункту больше не предлагается одинаковая модель оснащения.
Появятся ли на остановках Wi-Fi и зарядки для телефонов
Да, но не на каждой остановке страны.
Для улучшенных и расширенных городских остановок стандарт предусматривает возможность дополнительного оснащения:
- точками доступа Wi-Fi;
- зарядными устройствами для мобильных телефонов;
- средствами экстренной связи;
- системами видеонаблюдения, в частности на крупных пересадочных остановочных пунктах.
В официальных материалах эти элементы описываются как рекомендуемое дополнительное оснащение, поэтому формулировка «с 10 ноября на всех остановках обязаны поставить Wi-Fi и зарядки» неверна.
Автобусная остановка зимой: новый ГОСТ устанавливает требования к размещению, безопасности и оборудованию остановочных пунктов. Фото © Life.ru
Чем улучшенная остановка будет отличаться от базовой
Главный принцип нового ГОСТа - оснащение должно соответствовать реальной нагрузке.
Базовые остановки рассчитаны на поток менее 100 пассажиров в сутки. Улучшенные обслуживают 100-500 человек и предусматривают более развитую инфраструктуру. Расширенные предназначены для наиболее загруженных остановочных пунктов с потоком более 500 пассажиров в сутки.
При этом стандарт регулирует не только наличие павильона. Он устанавливает требования к остановочным и посадочным площадкам, заездным карманам и антикарманам, освещению, информации для пассажиров и другим элементам инфраструктуры.
Что изменится для инвалидов и пассажиров с колясками
Отдельный большой блок ГОСТа посвящён доступности.
В остановочном павильоне необходимо предусмотреть свободное пространство минимум 0,9 × 1,2 метра, где сможет разместиться инвалидная или детская коляска.
Для пассажиров с нарушениями зрения предусматриваются средства тактильной навигации и звукового ориентирования.
При выборе места остановки также должна учитываться доступность пешеходных подходов, в том числе для маломобильных граждан.
Где теперь можно размещать автобусные остановки
ГОСТ устанавливает несколько принципов выбора места:
- остановка должна быть доступна пешеходам;
- располагаться там, где реально формируется пассажиропоток;
- её местоположение должно учитывать безопасность движения;
- необходимо учитывать возможность безопасной посадки и высадки пассажиров.
Остановочный пункт рекомендуется размещать так, чтобы пешеходный путь от объектов, притягивающих пассажиров, составлял не более 250 метров.
При пересадке между маршрутами рекомендуемое расстояние по пешеходному пути между остановочными пунктами - не более 120 метров.
Современная автобусная остановка: по новому ГОСТу остановочные пункты могут оснащаться Wi-Fi, зарядками для телефонов и средствами экстренной связи. Фото © Life.ru
Значит ли это, что остановки теперь должны стоять через каждые 250 метров
Нет.
250 метров - это ориентир для пешеходного пути от объекта притяжения пассажиров до остановки, а не обязательное расстояние между соседними остановками.
Для расстояния непосредственно между остановочными пунктами действуют отдельные нормы. РосдорНИИ указывает, что на улицах в обычных условиях расстояние между остановками должно составлять примерно 300-600 метров, а для экспресс-сообщения - 800-1200 метров. В стеснённых условиях допускаются другие значения.
Где остановки размещать нельзя
Новый стандарт отдельно описывает места, где размещение остановок небезопасно или недопустимо. В частности, речь идёт:
- об участках с недостаточной видимостью;
- некоторых опасных участках дорог;
- местах перед железнодорожными переездами;
- охранных зонах тепловых сетей;
- других участках, где остановочный пункт может создавать угрозу пассажирам или дорожному движению.
Точный перечень зависит от дорожной ситуации и параметров конкретного участка.
Могут ли остановки поставить задней стенкой к дороге
Да.
ГОСТ учитывает климатические особенности разных регионов России.
В отдельных условиях остановочный павильон разрешается располагать задней стенкой к проезжей части, чтобы лучше защищать пассажиров от ветра, осадков и неблагоприятной погоды.
То есть единый стандарт не означает, что все павильоны по стране должны выглядеть одинаково.
Появятся ли парковки для велосипедов и самокатов
Стандарт допускает дополнительное оборудование остановок парковками для велосипедов и средств индивидуальной мобильности.
РосдорНИИ рекомендует располагать такие парковки сбоку от павильона либо позади него, за пределами основной пешеходной части тротуара.
Это необходимо, чтобы велосипеды и СИМ не мешали пассажирам и не ограничивали обзор.
Размещение автобусных остановок по новому ГОСТу: требования к доступности для пешеходов, безопасности и расстоянию между остановочными пунктами. Фото © Life.ru
Будут ли остановки защищать от автомобилей
ГОСТ предусматривает возможность установки специальных дорожных ограничителей, способных снизить риск выезда автомобиля в зону ожидания пассажиров.
Но такие конструкции не означают обязательное появление массивных барьеров возле каждого остановочного пункта.
Их использование зависит от конкретных дорожных условий и оценки риска.
Нужно ли теперь переделывать все старые остановки
Нет, немедленной замены всех остановок новый ГОСТ не предусматривает.
Официально РосдорНИИ говорит о двух основных случаях применения новых требований:
- строительство новых остановочных пунктов;
- плановое обновление действующих остановок.
То есть 10 ноября не является датой, после которой все существующие павильоны автоматически становятся незаконными или должны быть демонтированы.
На практике скорость изменений будет зависеть от того, когда конкретные дороги и остановочные пункты попадут в программы строительства, реконструкции или планового обновления.
Когда появятся новые остановки по ГОСТу
Единой даты для всей России нет.
ГОСТ вступил в силу 10 ноября 2026 года, однако сам документ не устанавливает календарь, по которому конкретный город должен за определённый срок заменить все свои остановки.
Новые требования будут проявляться постепенно:
- при строительстве новых дорог и улиц;
- при создании новых остановочных пунктов;
- при реконструкции транспортной инфраструктуры;
- при плановом обновлении существующих остановок.
Поэтому в разных регионах скорость перехода к новым решениям будет отличаться.
Новые автобусные остановки по ГОСТу будут появляться постепенно при строительстве дорог, реконструкции инфраструктуры и обновлении существующих остановочных пунктов. Фото © Life.ru
Что новый ГОСТ реально меняет для пассажира
Остановки будут различаться по масштабу. Чем выше пассажиропоток, тем более развитой может быть инфраструктура.
Больше внимания доступности. Нормируется пространство для колясок, учитываются потребности незрячих и слабовидящих людей.
Дополнительные сервисы на загруженных остановках. Wi-Fi, зарядки, экстренная связь и видеонаблюдение предусмотрены прежде всего для более крупных объектов.
Уточняются правила размещения. ГОСТ учитывает пешеходную доступность, безопасность и удобство пересадок.
Модернизация будет постепенной. Одновременной замены всех старых павильонов не предполагается.
Новый ГОСТ для остановок - главное
- ГОСТ Р 72912-2026 действует с 10 ноября 2026 года.
- Его утвердил Росстандарт приказом №1269-ст.
- Остановки разделили на базовые, улучшенные и расширенные.
- Границы категорий - менее 100, 100-500 и более 500 пассажиров в сутки.
- На крупных остановках предусматриваются дополнительные сервисы.
- Wi-Fi и зарядки не становятся обязательными на каждой остановке.
- Для детской или инвалидной коляски предусматривается пространство минимум 0,9 × 1,2 м.
- Учитывается доступность для незрячих и слабовидящих пассажиров.
- Остановку рекомендуется располагать не дальше 250 м пешеходного пути от объектов притяжения.
- При пересадке ориентир между остановками - не более 120 м.
- Старые остановки не требуется заменить одномоментно.
- ГОСТ будет прежде всего применяться при новом строительстве и плановом обновлении объектов.
FAQ
- Какой новый ГОСТ на автобусные остановки вступил в силу 10 ноября 2026 года?
ГОСТ Р 72912-2026 «Дороги автомобильные и улицы. Остановочные пункты маршрутных транспортных средств. Общие требования». Он утверждён приказом Росстандарта №1269-ст от 5 октября 2026 года.
- Какие три типа остановок появились по новому ГОСТу?
Базовые - менее 100 пассажиров в сутки, улучшенные - от 100 до 500, расширенные - более 500 пассажиров.
- Будет ли Wi-Fi на всех остановках?
Нет. Wi-Fi и зарядные устройства предусмотрены как дополнительное оснащение прежде всего улучшенных и расширенных остановок.
- Появятся ли зарядки для телефонов?
На улучшенных и расширенных остановках их рекомендуется предусматривать наряду с Wi-Fi и средствами экстренной связи. Это не означает обязательной установки зарядки на каждом остановочном пункте России.
- Нужно ли городам заменить все старые остановки после 10 ноября?
Нет. Новый стандарт ориентирован на строительство новых и плановое обновление существующих остановочных пунктов.
- Что изменилось для инвалидов?
ГОСТ предусматривает пространство не менее 0,9 × 1,2 м для инвалидной или детской коляски, а также решения для пассажиров с нарушениями зрения.
- Расстояние между остановками теперь должно быть 250 метров?
Нет. 250 метров - рекомендуемая максимальная длина пешеходного подхода от объекта притяжения пассажиров. Расстояния между соседними остановками регулируются отдельно.
- Распространяется ли новый ГОСТ на трамвайные остановки?
Нет. В официальной карточке Росстандарта указано, что ГОСТ Р 72912-2026 на трамвайные остановочные пункты не распространяется.