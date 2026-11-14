В США зафиксировали рекордный месячный скачок цен на детское питание и молочные смеси. В октябре они подорожали сразу на 5,1%, следует из данных американского Бюро трудовой статистики. Одновременно в стране вновь ускорился рост цен на продукты, несмотря на общее замедление инфляции.

Продуктовая корзина за месяц прибавила в цене 0,5%, а товары в супермаркетах — 0,4%. Говядина подорожала на 0,9%, молочная продукция, фрукты и овощи — на 0,6%. При этом цены на безалкогольные напитки снизились на 0,3%.

Одной из главных причин нового витка подорожания эксперты называют высокую стоимость энергоносителей. Расходы на топливо постепенно отражаются на ценах производства, упаковки и доставки продовольствия. Особенно заметно это в логистике, где важную роль играет дизельное топливо.

Общая инфляция в США по итогам октября составила 0,4% против 0,6% в сентябре. Однако показатель оказался выше ожиданий аналитиков, прогнозировавших рост на 0,3%. Это усилило опасения, что ценовое давление в американской экономике сохраняется.

Дорожают не только продукты. Рост транспортных и производственных издержек затрагивает другие категории товаров, включая бытовую технику, мебель и электронику. Дополнительное давление на экономику, по оценкам аналитиков, оказывают импортные пошлины и масштабные инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта.

Устойчивый рост цен осложняет задачу Федеральной резервной системы США. На финансовых рынках усилились ожидания дальнейшего повышения процентных ставок. Такой шаг может сдержать инфляцию, но одновременно сделает кредиты дороже для американских потребителей.