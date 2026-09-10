Новый Уренгой после атаки БПЛА 9 сентября 2026: что известно о пожаре на объекте ТЭК

9 сентября беспилотник атаковал промышленный объект в Новом Уренгое. После падения обломков БПЛА начался пожар. Разбираемся, что произошло, есть ли пострадавшие и какой объект мог быть целью.

В Новом Уренгое 9 сентября 2026 года была отражена атака беспилотника на промышленный объект. После падения обломков БПЛА произошло возгорание. Погибших и пострадавших, по данным властей Ямало-Ненецкого автономного округа, нет. Полпред президента в УрФО Артём Жога назвал случившееся первой атакой беспилотника на арктическую часть Уральского федерального округа.

Новый Уренгой находится примерно в 2800 километрах по прямой от границы с Украиной. Поэтому одним из главных вопросов после атаки стала дальность полёта беспилотника и то, какой именно аппарат мог использоваться. Точный тип БПЛА российские власти не называли.

Главное об атаке БПЛА на Новый Уренгой

Атака произошла 9 сентября 2026 года.

Целью был промышленный объект в Новом Уренгое.

Артём Жога уточнил, что речь идёт об объекте топливно-энергетического комплекса.

После падения обломков беспилотника начался пожар.

Персонал предприятия был заблаговременно эвакуирован.

Погибших и пострадавших нет.

Какой именно объект был атакован, власти официально не раскрыли.

Расстояние от Нового Уренгоя до границы с Украиной составляет примерно 2800 километров по прямой.

Полпред президента назвал атаку первой для арктической части УрФО.

Что произошло в Новом Уренгое 9 сентября

Об атаке вечером 9 сентября сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. По его словам, беспилотник пытался атаковать один из промышленных объектов Нового Уренгоя. Атаку удалось отразить, однако обломки БПЛА упали на территории предприятия и вызвали возгорание.

На место прибыли экстренные службы. Губернатор сообщил, что размер и характер ущерба устанавливаются. До атаки в ЯНАО вводили режим беспилотной опасности.

Полномочный представитель президента России в УрФО Артём Жога уточнил, что беспилотник пытался атаковать объект топливно-энергетического комплекса. По его словам, работников предприятия успели заранее эвакуировать.

Какой объект атаковали в Новом Уренгое

Официально власти ЯНАО не назвали предприятие, на территории которого произошло возгорание. В сообщениях Дмитрия Артюхова речь идёт лишь об одном из промышленных объектов Нового Уренгоя, а Артём Жога охарактеризовал его как объект ТЭК.

При этом ряд СМИ со ссылкой на украинские мониторинговые ресурсы сообщил, что возможной целью мог быть Новоуренгойский завод по подготовке конденсата к транспорту — ЗПКТ. Независимого официального подтверждения этой версии со стороны российских властей на момент публикации нет.

ЗПКТ действительно расположен недалеко от Нового Уренгоя и входит в структуру ООО «Газпром переработка». Согласно официальному сайту компании, предприятие занимается первичной переработкой нестабильного газового конденсата, подготовкой его к транспортировке по магистральному конденсатопроводу Уренгой — Сургут, а также производством нефтепродуктов. Завод выпускает около 40 видов продукции.

Есть ли пострадавшие после атаки на Новый Уренгой

Нет. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что погибших и пострадавших в результате атаки нет.

Полпред Артём Жога также заявил, что персонал промышленного объекта был заблаговременно эвакуирован.

Размер и характер нанесённого объекту ущерба первоначально не раскрывались. В доступных официальных сообщениях подробной оценки повреждений также не приводилось.

На каком расстоянии Новый Уренгой находится от Украины

Новый Уренгой находится примерно в 2800 километрах по прямой от российско-украинской границы. В разных публикациях расстояние округляется до 2,8–3 тысяч километров.

Именно расстояние стало одной из причин повышенного внимания к атаке: ранее беспилотные атаки не фиксировались настолько далеко на севере Ямало-Ненецкого автономного округа.

При этом встречающиеся после атаки цифры 2800 и более 3200–3300 километров не обязательно противоречат друг другу. Первая обозначает приблизительное расстояние по прямой от украинской границы до Нового Уренгоя, тогда как украинская компания Fire Point заявляла о преодолении средством поражения более 3200–3300 километров. Реальный маршрут, место запуска и тип аппарата российскими властями не раскрывались.

Почему атака на Новый Уренгой стала необычной

Главная особенность атаки — её география.

Артём Жога заявил, что это первая атака беспилотника на арктическую часть Уральского федерального округа. Новый Уренгой расположен значительно севернее районов, где ранее регулярно фиксировались атаки БПЛА.

Кроме того, Новый Уренгой — один из ключевых центров российской газовой промышленности. В районе города расположены крупные предприятия добычи и переработки газа и газового конденсата.

Что известно о беспилотнике, атаковавшем Новый Уренгой

Точный тип беспилотника официально не установлен.

После атаки украинский производитель дальнобойных средств поражения Fire Point опубликовал сообщение, из которого следовало, что его аппарат мог преодолеть более 3200–3300 километров. Ряд украинских СМИ связал сообщение с беспилотником FP-1.

Однако независимого подтверждения того, что именно FP-1 использовался при атаке на Новый Уренгой, нет. Публикации о возможной модели беспилотника следует воспринимать как версию, а не как установленный факт.

Что известно об атаке на Новый Уренгой к 10 сентября

К утру 10 сентября подтверждена следующая картина: 9 сентября беспилотник атаковал промышленный объект Нового Уренгоя, его обломки вызвали пожар, персонал был заранее эвакуирован, погибших и пострадавших нет.

Российские власти сообщили, что объект относится к топливно-энергетическому комплексу, но его название официально не раскрыли. Версия об атаке на Новоуренгойский завод по подготовке конденсата к транспорту распространяется СМИ и мониторинговыми ресурсами и требует именно такой атрибуции.