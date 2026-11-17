Вратарь сборной России и французского ПСЖ Матвей Сафонов признался, что самой серьёзной трудностью после переезда в Париж для него стал языковой барьер. В интервью РБК Спорт футболист рассказал, что поначалу не мог самостоятельно решать даже простые бытовые вопросы. Переломным моментом неожиданно оказался звонок ветеринару.

По словам голкипера, ещё до переезда он понимал, что знания английского языка для полноценной жизни во Франции будет недостаточно. Однако на месте выяснилось, что трудности связаны не только с общением, но и с незнанием местных порядков и особенностей французского общества.

Спустя шесть–восемь месяцев Сафонов заметил первые серьёзные результаты изучения языка. Окончательно убедиться в собственных силах ему помогла необходимость самостоятельно связаться с ветеринаром по поводу своего лабрадора Морти.

«Языковой барьер — это то, что я преодолел», — подчеркнул футболист.

Сафонов объяснил, что для него принципиально важно самостоятельно справляться с повседневными задачами, не обращаясь постоянно за помощью к другим людям. Возможность объясниться с ветеринаром на французском стала личным достижением и дополнительной мотивацией продолжать занятия.

При этом голкипер не считает, что полностью овладел языком. Он признался, что по-прежнему испытывает сложности с пониманием некоторых диалектов и не может свободно разговаривать на любые темы. Однако нынешнего уровня французского уже достаточно, чтобы комфортно чувствовать себя в повседневной жизни.

Российский вратарь перебрался в ПСЖ из «Краснодара» летом 2024 года. За время выступлений в Париже он выиграл с командой Лигу чемпионов и другие крупные турниры. Сам Сафонов отмечает, что адаптация к французской жизни продолжается даже спустя два года после переезда, хотя теперь он и его супруга воспринимают Париж как свой дом.

Ранее Life.ru рассказывал, как Матвей Сафонов освоился в Париже, начал давать интервью на французском языке и добился успехов в составе ПСЖ. Российский голкипер стал одним из героев победного финала Межконтинентального кубка, отразив четыре удара в серии пенальти.