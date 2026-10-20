Оману покажут российские БПЛА: Шойгу пообещал помочь с защитой страны

Россия готова помочь Оману укрепить безопасность на фоне новых вызовов, с которыми столкнулась страна. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на переговорах с оманским коллегой Идрисом аль-Кинди в Москве.

«Вопросы безопасности надо решать оперативно, и мы постараемся в этом вам безусловно помочь», — подчеркнул Шойгу.

По его словам, задачи по защите территории султаната сегодня приобрели совершенно иной характер.

Переговоры уже принесли конкретный результат. Представители двух стран подписали дорожную карту сотрудничества в сфере безопасности на 2026–2028 годы. Документ охватывает военное и военно-техническое взаимодействие, информационную безопасность, а также совместную работу правоохранительных органов и спецслужб.

При этом часть договорённостей уже воплощается в жизнь. Шойгу рассказал, что России и Оману удалось заметно продвинуться в военном сотрудничестве. В частности, налажены контакты между Росгвардией и Королевской полицией султаната.

Отдельное внимание уделят российским технологиям. Для оманской делегации запланировали знакомство с передовыми разработками в области беспилотников. Иностранные гости также посетят один из ведущих российских институтов стратегических исследований.

Ранее Life.ru рассказывал о встрече Владимира Путина с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом, которая состоялась в Кремле в апреле 2025 года. По итогам переговоров лидеры приняли совместное заявление. Тогда же оманский правитель выразил намерение вывести отношения с Москвой на уровень привилегированного партнёрства. Среди перспективных направлений взаимодействия он выделил энергетику, сельское хозяйство и торговлю.