«Она выкачивала деньги»: Бизнесмен Товстик ответил на обвинения экс-жены

Бизнесмен Роман Товстик впервые публично прокомментировал обвинения со стороны бывшей супруги Елены, которая утверждала, что он не оплачивал детям билеты и детские сады, а также незаконно присвоил автомобиль. В разговоре с «Газетой.Ru» предприниматель заявил, что за полтора года перевёл бывшей жене более 38 млн рублей, и предоставил банковскую справку в качестве подтверждения.

По его словам, после подписания брачного контракта Елена предложила не выплачивать оговорённые 30 млн единовременно, а увеличить ежемесячные расходы — с 500 до 600 тыс. рублей. Что касается автомобиля Toyota Land Cruiser, Товстик заявил, что машина принадлежит ему, а исчезла со стороны жены.

Он утверждает, что ему начали приходить штрафы — за красный свет, двойную сплошную. Когда он потребовал объяснений, Елена сказала, что машина на ремонте. После того как бизнесмен сменил прописку и перерегистрировал авто, жена сообщила, что машина пропала.

Теперь Товстик планирует подать заявление об угоне. Он сообщил, что оплатил медицинские расходы бывшей супруги: 1,77 млн рублей за замену импланта и 1,6 млн рублей за операцию, а также билеты бизнес-классом и проживание в Дубае.

«Она 2–3 раза ездила на дополнительные операции. Там её грудь стала золотой — все уже шутили, сколько она стоит. Она конкретно выкачивала деньги», — заявил Товстик.

Мужчина опроверг обвинения в неоплате детских садов, заявив, что вносит платежи самостоятельно и напрямую.

Напомним, летом 2025 года в центре одного из наиболее обсуждаемых светских семейных конфликтов оказались две дружившие между собой семьи — телеведущего Дмитрия Диброва и его супруги Полины, воспитывавших троих сыновей, и бизнесмена Романа Товстика и его супруги Елены, у которых шестеро детей: стало известно о расставании Полины и Дмитрия и отношениях Полины с Романом Товстиком, при этом Полина и Елена ранее были близки, а Полина, по сообщениям СМИ, является крестной одного из детей Товстиков. В сентябре 2025 года Дмитрий и Полина после 16 лет брака официально развелись, урегулировав имущественные вопросы и вопросы воспитания детей без публичной судебной конфронтации; Роман и Елена после 19 лет брака также получили решение о разводе, однако Елена его обжаловала, и окончательно расторжение брака вступило в силу в марте 2026 года.

После разводов Полина и Роман перестали скрывать отношения и стали жить вместе с частью детей от предыдущих браков, тогда как конфликт Романа и Елены продолжился вокруг имущества и места проживания и воспитания детей и сопровождался взаимными публичными обвинениями. К сентябрю 2026 года противостояние перешло в новый судебный спор: Полина Диброва подала иск к Елене Товстик о защите чести, достоинства и деловой репутации из-за опубликованного Еленой поста, потребовав удалить и опровергнуть оспариваемые сведения.