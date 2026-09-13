OpenAI отложила IPO на фоне вопросов о безопасности ИИ

OpenAI не станет проводить первичное размещение акций в 2026 году. Компания решила не спешить с выходом на биржу на фоне вопросов о безопасности искусственного интеллекта, заявил её глава Сэм Альтман в интервью Fortune.

Руководитель компании не уточнил, может ли IPO состояться в 2027 году. По его словам, сейчас OpenAI сосредоточена на контроле за развитием моделей и не испытывает давления со стороны инвесторов в вопросе размещения акций.

«Как мы уже говорили, мы не торопимся с IPO. На самом деле, учитывая всё происходящее вокруг безопасности, сейчас был бы неподходящий момент для выхода на биржу. И мы не испытываем давления по этому поводу», — сказал он.

Альтман пояснил, что компания вернётся к вопросу IPO, когда к этому будет готов сам бизнес. Ещё одним условием он назвал готовность общества к следующему этапу развития технологии.

Сейчас OpenAI изучает, какие дополнительные меры потребуются для безопасной работы более мощных систем. Компания также пытается улучшить согласование моделей с человеческими целями и определить механизмы взаимодействия отрасли с государствами.

В том же интервью Альтман допустил появление в будущем искусственного интеллекта, который человек не сможет полностью контролировать. По его словам, при необходимости OpenAI готова временно останавливать обучение моделей, если это позволит улучшить методы контроля и повысить безопасность. Он также выступил за международную координацию в этой сфере.

Ранее сообщалось, что Альтман поддержал предложение главы Anthropic Дарио Амодея сдерживать темпы развития наиболее мощных систем искусственного интеллекта. Руководитель OpenAI отмечал, что этот вопрос в последние недели обсуждают внутри компании. Он также согласился с идеей привлекать независимых аудиторов для проверки соблюдения требований безопасности. До этого инициативу Амодея поддержал предприниматель Илон Маск.