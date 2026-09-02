Опубликовано видео с места смертельной перестрелки СБУ и ГУР в Киеве

В ночь на 2 сентября на улице Юрия Шумского в Киеве произошло вооружённое столкновение между сотрудниками СБУ и ГУР. Видео с места событий публикует издание «Страна.ua».

Видео с места перестрелки ГУР и СБУ в Киеве. Видео © «Киев оперативный»

На кадрах видны следы крови на асфальте. Сообщается, что для разбирательства прибыли представители Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.

По имеющимся данным, участниками инцидента стали бойцы двух ведомств — Службы безопасности и Главного управления разведки. Позже ситуацию прокомментировали в пресс-службе СБУ. Там утверждают, что совместными усилиями двух структур удалось сорвать попытку покушения на «лидера российской оппозиции».

Других деталей спецоперации в ведомстве приводить не стали. Официальных заявлений от ГУР или ГБР относительно ночных событий пока не поступало.

Напомним, 2 сентября в Киеве произошли две вооружённые перестрелки между сотрудниками Службы безопасности Украины и Главного управления разведки — ночью и утром в микрорайоне Березняки на улице Юрия Шумского. По информации СМИ, инцидент был связан с задержанием или похищением заместителя командира террористической организации РДК* Степана Каплунова**, которого, по одним данным, пытались освободить бойцы ГУР, а по другим — СБУ проводила следственные действия. В результате столкновений, по разным данным, есть погибший и раненые среди сотрудников ГУР. Некоторые источники связывают конфликт с борьбой спецслужб за контроль над теневыми колл-центрами.

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