Опубликованы первые кадры со встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером в Кремле
Фото © Life.ru
Life.ru публикует первые кадры со встречи президента России Владимира Путина с представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле — американские эмиссары приехали обсуждать урегулирование конфликта на Украине.
Фото © Life.ru
Перед встречей Уиткофф и Кушнер провели предварительные консультации с помощником президента Юрием Ушаковым. Он, а также Владимир Мединский и Кирилл Дмитриев также принимают участие в переговорах.
Видео © Life.ru
Позже спецпосланники Трампа отправятся в Дублин, где встретятся с Владимиром Зеленским.
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