Life.ru публикует первые кадры со встречи президента России Владимира Путина с представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле — американские эмиссары приехали обсуждать урегулирование конфликта на Украине.

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Перед встречей Уиткофф и Кушнер провели предварительные консультации с помощником президента Юрием Ушаковым. Он, а также Владимир Мединский и Кирилл Дмитриев также принимают участие в переговорах.

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Позже спецпосланники Трампа отправятся в Дублин, где встретятся с Владимиром Зеленским.