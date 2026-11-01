Экс-премьер Венгрии Виктор Орбан обвинил польского коллегу Дональда Туска в организации госпереворота, а также выразил поддержку президенту Каролю Навроцкому в «усилиях» по защите конституции. Своё мнение политик выразил в соцсети X.

«То, чему мы вчера стали свидетелями в Варшаве, было вопиющим нарушением конституции Польши. Я никогда не думал, что Дональд Туск опустится до такой степени, что устроит государственный переворот против собственного народа», — пишет Орбан.

Бывший премьер выразил надежду, что Навроцкому удастся отстоять конституционный порядок. Орбан также заявил о поддержке польского народа.

Ранее Дональд Туск отказался идти на компромисс с оппозицией в разгоревшемся конфликте вокруг Конституционного суда. Он заявил, что кабмин продолжит добиваться восстановления работы судебного органа, несмотря на протесты и противодействие президента Кароля Навроцкого. По словам Туска, события у здания Конституционного трибунала в Варшаве стали попыткой помешать работе законно избранных судей. Премьер утверждает, что представители оппозиции и их сторонники прибегли к агрессии, а прибывшие правоохранители лишь обеспечивали безопасность учреждения.