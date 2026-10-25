Осуждённого за нападение на полицейских в Москве могли радикализировать братья
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Двоюродные братья могли повлиять на радикализацию Шеравгана Кунджумова**, приговорённого к пожизненному заключению за нападение на полицейских на Щёлковском шоссе в Москве. По данным сайта MK.ru, родственники придерживались экстремистских взглядов и впоследствии примкнули к террористической группировке ИГИЛ*.
Как выяснило издание, 26-летний осуждённый вырос в многодетной семье. После развода родителей в 2016 году он переехал к отцу и сблизился с двумя двоюродными братьями. По сведениям сайта, именно они познакомили молодого человека с радикальными идеями и другими сторонниками запрещённой организации в Московском регионе.
В 2017 году Кунджумов** вступил в ИГИЛ*. Впоследствии его задержали по делу о подготовке теракта в подмосковных Химках и приговорили к семи годам и девяти месяцам лишения свободы. Его двоюродные братья, как утверждает издание, уехали в Сирию, где позднее погибли.
После освобождения из колонии в 2025 году мужчина вернулся к обычной жизни. Он устроился в ресторан японской кухни, изучал иностранные языки и рассказывал родителям о планах уехать работать в Европу после окончания административного надзора. Однако, по данным журналистов, параллельно готовил нападение на сотрудников полиции.
Преступление произошло 27 августа 2025 года на Щёлковском шоссе. Кунджумов** бросил две бутылки с зажигательной смесью в автомобили полиции и коммунальных служб, после чего попытался напасть на правоохранителей с ножом. При задержании мужчина оказался под колёсами автомобиля, но выжил.
22 октября 2026 года Московский городской суд признал его виновным и назначил пожизненное лишение свободы. Первые пять лет осуждённый проведёт в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии особого режима. Родители не знали о намерениях сына. Во время его заключения они регулярно навещали его, а после освобождения надеялись, что он откажется от экстремистских взглядов.
Ранее Life.ru рассказывал о задержании Кунджумова** и его аресте после нападения на полицейских. На заседании суда мужчина появился с перебинтованными головой и рукой, общался через переводчика и утверждал, что плохо понимает русский язык. Напомним, 27 августа 2025 года злоумышленник бросил два коктейля Молотова в сторону машин полиции и ГБУ «Жилищник» возле заправки на Щёлковском шоссе. Затем он с ножом напал на полицейских, которые прибыли его задержать. Мотивом нападения иностранца на правоохранителей стала ненависть.
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* ИГИЛ — террористическая организация, запрещённая в России.
** Шеравган Кунджумов внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.