Осуждённого за нападение на полицейских в Москве могли радикализировать братья

Двоюродные братья могли повлиять на радикализацию Шеравгана Кунджумова**, приговорённого к пожизненному заключению за нападение на полицейских на Щёлковском шоссе в Москве. По данным сайта MK.ru, родственники придерживались экстремистских взглядов и впоследствии примкнули к террористической группировке ИГИЛ*.

Как выяснило издание, 26-летний осуждённый вырос в многодетной семье. После развода родителей в 2016 году он переехал к отцу и сблизился с двумя двоюродными братьями. По сведениям сайта, именно они познакомили молодого человека с радикальными идеями и другими сторонниками запрещённой организации в Московском регионе.

В 2017 году Кунджумов** вступил в ИГИЛ*. Впоследствии его задержали по делу о подготовке теракта в подмосковных Химках и приговорили к семи годам и девяти месяцам лишения свободы. Его двоюродные братья, как утверждает издание, уехали в Сирию, где позднее погибли.

После освобождения из колонии в 2025 году мужчина вернулся к обычной жизни. Он устроился в ресторан японской кухни, изучал иностранные языки и рассказывал родителям о планах уехать работать в Европу после окончания административного надзора. Однако, по данным журналистов, параллельно готовил нападение на сотрудников полиции.

Преступление произошло 27 августа 2025 года на Щёлковском шоссе. Кунджумов** бросил две бутылки с зажигательной смесью в автомобили полиции и коммунальных служб, после чего попытался напасть на правоохранителей с ножом. При задержании мужчина оказался под колёсами автомобиля, но выжил.

22 октября 2026 года Московский городской суд признал его виновным и назначил пожизненное лишение свободы. Первые пять лет осуждённый проведёт в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии особого режима. Родители не знали о намерениях сына. Во время его заключения они регулярно навещали его, а после освобождения надеялись, что он откажется от экстремистских взглядов.

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