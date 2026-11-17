В Урумчи мы увидели мумию, у которой спустя тысячелетия сохранились ресницы. В Турфане спустились к подземным каналам, которые до сих пор снабжают водой виноградники. А в Чанцзи проследили, как работает автоматизированное молочное производство — от доильной карусели до отправки готовой продукции. Таким оказался маршрут Life.ru по Западному Китаю.























С 19 по 24 октября съёмочная группа LIFE по приглашению китайской стороны побывала в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Вместе с журналистами, политиками и авторами блогов из Таиланда, Малайзии, Словакии, Казахстана, Венгрии и других стран мы посетили более двадцати мест в Урумчи, Турфане и Чанцзи-Хуэйском автономном округе.

Фото © Life.ru

«Нас встречали в аэропорту, как членов семьи, вернувшихся издалека. Организаторы всякий раз подробно рассказывали о каждом пункте нашего гипернасыщенного расписания, учили подбирать под него аутфит, снабжали всем необходимым. В мелочах (будь то вовремя появляющийся пауэрбанк или бутылка воды на подъёме) и чувствовалось настоящее гостеприимство — о нас заботились каждую минуту», — рассказала глава службы информации Life.ru Ольга Годуненко, участвовавшая в поездке.

Фото © Life.ru

Урумчи: ремесленные ряды и «красавица из Лоуланя»

После деловых кварталов с небоскрёбами мы оказались на Международном большом базаре. Среди ремесленных рядов и чайных дворов легко представить, каким был торговый город на караванном пути.

Фото © Life.ru

В Музее Синьцзяна сильнее всего запомнилась «красавица из Лоуланя» — женщина, жившая около четырёх тысяч лет назад. Сухой климат Таримской впадины сохранил её тело без бальзамирования. До наших дней дошли волосы, шерстяная одежда и даже длинные ресницы.

В Урумчи группа также посетила выставку о борьбе с терроризмом и экстремизмом и экспозицию к 70-летию образования автономного района. Историю региона и изменения в его городах там показали через фотографии и инсталляции.

Фото © Life.ru

Турфан: виноградники, подземные каналы и песчаные ванны



В Турфане мы спустились к кяризам — подземным каналам, по которым талая вода с Тянь-Шаня поступает в оазис. Под землёй вода меньше испаряется, и эта система до сих пор помогает орошать виноградники. На поверхности видишь зелёные лозы посреди засушливого края, а внизу становится понятно, откуда берётся вода.

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Здесь же мы увидели Пламенеющие горы и узнали о местной курортной традиции — песчаных ваннах. В городском доме культуры нам показали танец назыкум, плетение из лозы и работу мастеров традиционной керамики. В Чанцзи-Хуэйском автономном округе нам показали весь путь молока: от роботизированных каруселей в доильных залах до отправки готовой продукции. На другом предприятии мы увидели, как производят беспилотники для мониторинга чрезвычайных ситуаций. А в центре умного сельского хозяйства познакомились с системами, которые управляют поливом и внесением удобрений.

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Чанцзи: доильная карусель и поля с умным поливом

Один из самых запоминающихся видов открылся прямо из окна автобуса между Урумчи и Турфаном. В долине Дабанчэн на фоне хребтов Тянь-Шаня тянутся ряды ветряных турбин. Лопасти вращались так мерно, что разговоры в салоне сами собой стихли. Все смотрели, как ветер становится электричеством.

Фото © Life.ru