От «Брейн-ринга» до наводки ВСУ: как беглый главред E-pepper Бахарев радуется ударам по России Оглавление Список складов: уничтожены или ещё нет От «Ксепа» до Эстонии: с кем играл Бахарев E-pepper работает в России и кормит Бахарева Беглый главред сетевого издания E-pepper Игорь Бахарев не скрывает ненависть к России. Он публикует адреса складов маркетплейсов и радуется ударам ВСУ, когда там гибнут люди. Life.ru выяснил, как живёт предатель и при чём тут передача «Что? Где? Когда?». Игорь Бахарев помогает ВСУ из-за границы, но испугался, что его накажут. Коллаж © Life.ru, фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Игорь Бахарев, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Список складов: уничтожены или ещё нет

Главный редактор отраслевого сетевого издания E-pepper Игорь Бахарев в последнее время занимается тем, что в УК РФ трактуется как госизмена. Он собирает и выкладывает в публичный доступ список складов отечественных маркетплейсов, расположенных по всей России. С точными координатами и площадью каждого из них. Причём напротив каждого адреса указывалось, уже уничтожен объект или ещё работает. Это, по мнению экспертов, не что иное, как наводка для ударов ВСУ.

Напомним, согласно закону, статья 275 УК РФ (госизмена) применяется, если гражданин России оказывал финансовую, материально-техническую, консультационную или иную помощь иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Максимальный срок наказания по этой статье — пожизненное заключение.

В качестве доказательства вины Бахарева приводятся скрины из канала издания, где он работает, в которых этот список был опубликован, а кроме этого — посты журналиста в его соцсетях, где тот смакует подробности налётов украинских дронов по указанным им адресам.











Следом на некоторых западных медийных площадках появились одобрительные публикации, в которых рассказывается о «правильной» политической позиции Бахарева. Например, одна из них — Political Lore — американский политический новостной сайт, который изначально возник как проект сторонников Рона Пола, но позже набрал заметную популярность.

На данный момент пост с информацией о местах нахождения маркетплейсов в телеграм-канале издания E-pepper, а также сообщения об отслеживании Бахаревым украинских ударов по складам из соцсетей удалены — похоже, автор явно не ожидал широкой огласки и возникшего следом большого резонанса в России.

От «Ксепа» до Эстонии: с кем играл Бахарев

Бахарев сбежал из страны ещё в 2022 году и сейчас, судя по соцсетям, может находиться в Болгарии. Он, действительно, критикует Россию и СВО и публикует фотографии с украинскими флагами. И, вероятно, всё это время думал, что его действия останутся безнаказанными.

Причины политических воззрений и антироссийской деятельности Игоря Бахарева становятся понятными, если изучить историю его круга общения. Журналист учился в МГУ и ещё в конце 90-х был активным участником движения, возникшего вокруг интеллектуальной игры «Брейн-ринг».

В 1999 году он воссоздал к тому времени почившую команду «Ксеп», капитаном которой был журналист и общественный активист Владимир Севриновский*. В России он был известен как знаток «Что? Где? Когда?», а позже — как участник правозащитных проектов, признанных иноагентскими.

Все друзья Бахарева — команда «Ксеп». Слева направо: Станислав Мереминский, Антон Снятковский, Владимир Севриновский*, Игорь Бахарев, Светлана Бороздина, Илья Новиков**. Фото © youthcupofnations.tilda.ws/mereminskiy

Кроме этого, с Бахаревым дружил и играл в той же команде будущая звезда «Что? Где? Когда?», обладатель «Бриллиантовой совы» и двух «Хрустальных сов» Илья Новиков** — яркий сторонник Украины ещё со времен референдума в Крыму и событий на Донбассе 2014 года .

Напомним, юрист Новиков** «прославился» тем, что защищал украинского террориста Олега Сенцова**, а после других либо нападавших на Россию, либо шпионивших против неё собственных граждан, а также иностранцев. Летом 2024 года Гагаринский суд Москвы заочно приговорил Новикова** к 8,5 года лишения свободы, и тогда же он попал в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Большим другом Бахарева и членом его команды была ещё одна будущая звезда «Что? Где? Когда?» Станислав Мереминский, женатый на своей коллеге по шоу — журналистке российских либеральных изданий Екатерине Мереминской.

Оба свою позицию по отношению к Украине обозначили ещё в 2014 году. Например, Екатерина Мереминская тогда писала статьи а-ля «сколько при «антинародном режиме» уехало людей из России». При этом до самого начала СВО супруги продолжали здесь жить и стричь купоны, регулярно появляясь в ЧГК.

Своих взглядов Игорь Бахарев не скрывает, хотя скандала, похоже, испугался и удалил самые «криминальные» материалы.Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Игорь Бахарев

В 2022 году Мереминские хлопнули дверью и уехали в Эстонию. Там Екатерина разразилась большим и гневным материалом, в котором обвинила «Что? Где? Когда?» в том, что та превратилась в рупор пропаганды и из-за этого, дескать, из неё стали уходить настоящие звёзды игры. В части материала она писала о «несправедливом» исключении из клуба знатоков террориста Ильи Новикова**.

Сейчас оба зарабатывают тем, что публикуют экономические разборы и прогнозы на тему «как скоро развалится Россия» в различных эмигрантских иноагентских изданиях, в том числе в редакции своего коллеги — сбежавшего в Эстонию ещё одного большого друга Бахарева, знатока-иноагента Ильи Бера*.

Забавно, кстати, что сам Игорь Бахарев звездой «Что? Где? Когда?» так и не стал — зарабатывал там только тем, что «подносил патроны» — сочинял вопросы для знатоков. Сейчас, похоже, его кормит E-pepper, главредом которого он является, и таким образом позволяет ему безбедно жить за границей и путешествовать по странам.

E-pepper работает в России и кормит Бахарева

Несмотря на радикальные взгляды самого Бахарева, издание E-pepper продолжает спокойно работать в России и приносить деньги своим владельцам в том числе за счёт рекламы. Впрочем, похоже, скоро ситуация может измениться — на сайте E-pepper одна за другой исчезают новости о горящих из-за атак ВСУ складах маркетплейсов, в изобилии публиковавшихся всё последнее время. Кажется, главный редактор в своей русофобии несколько переусердствовал.

* Физическое или юридическое лицо, признанное иноагентом. ** Внесён в реестр иностранных агентов Минюста РФ и перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

Авторы Евгений Кузнецов